Глава депздрава ХМАО высказался против запрета абортов

Запрет абортов способен привести к повышению смертности среди женщин в ХМАО

14 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Добровольский считает, что важно не допустить возникновение нежелательной беременности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский высказался против снижения доступности абортов. По его мнению, это может привести к всплеску популярности подпольных операций по прерыванию беременности и, как следствие, к тяжелым последствиям подобных вмешательств. Об этом глава окружного депздрава сообщил в подкасте на своем telegram-канале. «Такие же силы, какие мы сегодня тратим на борьбу с абортами, мы должны тратить на просвещение подростков и молодежи о методах контрацепции. Нежелательная беременность не должна возникнуть. Более сложный вопрос, должны ли аборты стать менее доступны? Вот на этот вопрос я ответил бы — нет», — заявил Добровольский. Свою точку зрения глава депздрава объяснил медицинским опытом прошлых лет. 30 лет назад, работая врачом в многопрофильной больнице, он неоднократно сталкивался с проблемой высокой смертности женщин после криминальных абортов. Кроме того, директор департамента рассказал о том, что на данный момент продажа средств для фармакологических абортов ограничена и производится только по рецепту врача. Также депздрав работает над сбором статистики прерывания беременности в государственных и частных клиниках. Добровольский упомянул и о важности доабортного консультирования в медицинских учреждениях. «Минимизировать риски для жизни будущей мамы, не допустить непоправимое, в том числе, даже мысль о криминальном вмешательстве — это тоже непростая задача. Сегодня она не менее важна, чем снижение числа абортов. Доступность и этой медицинской помощи ни в коем случае не должна снизиться», — заключил директор департамента здравоохранения ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский высказался против снижения доступности абортов. По его мнению, это может привести к всплеску популярности подпольных операций по прерыванию беременности и, как следствие, к тяжелым последствиям подобных вмешательств. Об этом глава окружного депздрава сообщил в подкасте на своем telegram-канале. «Такие же силы, какие мы сегодня тратим на борьбу с абортами, мы должны тратить на просвещение подростков и молодежи о методах контрацепции. Нежелательная беременность не должна возникнуть. Более сложный вопрос, должны ли аборты стать менее доступны? Вот на этот вопрос я ответил бы — нет», — заявил Добровольский. Свою точку зрения глава депздрава объяснил медицинским опытом прошлых лет. 30 лет назад, работая врачом в многопрофильной больнице, он неоднократно сталкивался с проблемой высокой смертности женщин после криминальных абортов. Кроме того, директор департамента рассказал о том, что на данный момент продажа средств для фармакологических абортов ограничена и производится только по рецепту врача. Также депздрав работает над сбором статистики прерывания беременности в государственных и частных клиниках. Добровольский упомянул и о важности доабортного консультирования в медицинских учреждениях. «Минимизировать риски для жизни будущей мамы, не допустить непоправимое, в том числе, даже мысль о криминальном вмешательстве — это тоже непростая задача. Сегодня она не менее важна, чем снижение числа абортов. Доступность и этой медицинской помощи ни в коем случае не должна снизиться», — заключил директор департамента здравоохранения ХМАО.