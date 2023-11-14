Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО

На корабли-носители ракет «Калибр» установят комплекс ПВО «Панцирь-М»

15 ноября 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Эксперты отметили, что ПВО позволит обеспечить кораблям дополнительную безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство обороны России планирует усилить противовоздушную оборону главных носителей крылатых ракет «Калибр» — кораблей «Буян-М». Их собираются улучшить за счет самого совершенствованного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», сообщают источники в Минобороны РФ. «В Минобороны РФ прорабатывается вопрос вооружения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» новейшими зенитно ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», — сообщили источники газеты «Известия». Эксперты из военно-промышленного комплекса отметили изданию, что такая мера позволит защитить корабли не только от авиации, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия. Эксперты газеты также отмечают, что корабельный комплекс ПВО «Панцирь-М» — наиболее совершенное зенитное ракетно-артиллерийское вооружение в этой области. Морская версия комплекса «Панцирь-С1» может поразить цель, летящую на высоте от одного метра до полутора десятков километров. Отмечается, что радиолокационная станция «Панциря-М» обслуживает цели на удаленности до 75 километров, а сам комплекс может обезопасить корабль от атак с воздуха в радиусе 40 км и 15 км в высоту. Летом телеканал RT рассказывал, что «Панцирь-М» будет востребованным на протяжении не менее десяти лет. Уточняется, что это единственное средство ПВО с однопостовым боевым модулем, в который входят артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и система управления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны России планирует усилить противовоздушную оборону главных носителей крылатых ракет «Калибр» — кораблей «Буян-М». Их собираются улучшить за счет самого совершенствованного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», сообщают источники в Минобороны РФ. «В Минобороны РФ прорабатывается вопрос вооружения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» новейшими зенитно ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», — сообщили источники газеты «Известия». Эксперты из военно-промышленного комплекса отметили изданию, что такая мера позволит защитить корабли не только от авиации, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия. Эксперты газеты также отмечают, что корабельный комплекс ПВО «Панцирь-М» — наиболее совершенное зенитное ракетно-артиллерийское вооружение в этой области. Морская версия комплекса «Панцирь-С1» может поразить цель, летящую на высоте от одного метра до полутора десятков километров. Отмечается, что радиолокационная станция «Панциря-М» обслуживает цели на удаленности до 75 километров, а сам комплекс может обезопасить корабль от атак с воздуха в радиусе 40 км и 15 км в высоту. Летом телеканал RT рассказывал, что «Панцирь-М» будет востребованным на протяжении не менее десяти лет. Уточняется, что это единственное средство ПВО с однопостовым боевым модулем, в который входят артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и система управления.