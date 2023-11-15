Авиаперевозчики запустили полеты из Челябинска в Тбилиси

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Продажа билетов открыта по март 2024 года Фото:

В международному аэропорту «Челябинск» имени Курчатова 15 ноября запустили авиарейсыиз Челябинска в Тбилиси. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«15 ноября авиакомпания „Red Wings“ начинает рейсы из Международного аэропорта „Челябинск“ им. И.В. Курчатова в Тбилиси. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе.

Летать в Тбилиси будет Red Wings. Полеты запланированы по средам на воздушном судне Sukhoi SuperJet. Вместимость самолетов составляет 100 пассажиров.

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В международному аэропорту «Челябинск» имени Курчатова 15 ноября запустили авиарейсыиз Челябинска в Тбилиси. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «15 ноября авиакомпания „Red Wings“ начинает рейсы из Международного аэропорта „Челябинск“ им. И.В. Курчатова в Тбилиси. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе. Летать в Тбилиси будет Red Wings. Полеты запланированы по средам на воздушном судне Sukhoi SuperJet. Вместимость самолетов составляет 100 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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