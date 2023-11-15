Авиаперевозчики запустили полеты из Челябинска в Тбилиси

15 ноября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Продажа билетов открыта по март 2024 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В международному аэропорту «Челябинск» имени Курчатова 15 ноября запустили авиарейсыиз Челябинска в Тбилиси. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «15 ноября авиакомпания „Red Wings“ начинает рейсы из Международного аэропорта „Челябинск“ им. И.В. Курчатова в Тбилиси. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе. Летать в Тбилиси будет Red Wings. Полеты запланированы по средам на воздушном судне Sukhoi SuperJet. Вместимость самолетов составляет 100 пассажиров.

В международному аэропорту «Челябинск» имени Курчатова 15 ноября запустили авиарейсыиз Челябинска в Тбилиси. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «15 ноября авиакомпания „Red Wings“ начинает рейсы из Международного аэропорта „Челябинск“ им. И.В. Курчатова в Тбилиси. Продажа билетов открыта», — сообщили в пресс-службе. Летать в Тбилиси будет Red Wings. Полеты запланированы по средам на воздушном судне Sukhoi SuperJet. Вместимость самолетов составляет 100 пассажиров.