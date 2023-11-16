Бастрыкин взялся за дело женщины, скончавшейся в больнице Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти женщины в одной из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Родственники погибшей считают, что лечение проводилось неправильно, потому что изначально был поставлен неверный диагноз. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели свердловчанки в больнице Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Следком».
В конце августа 2022-го женщина почувствовала себя плохо, поэтому обратилась к хирургу в поликлинику. Он поставил ей диагноз пяточная шпора. Однако затем врачи сообщили ей, что у женщины рак холедоха (общего желчного протока). После этого ее перевели в реанимацию, где она скончалась, пишет Е1.RU.
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