Как живет екатеринбурженка, которой грозило пожизненное заключение в Швейцарии

Екатеринбурженка, которой грозил пожизненный срок в Швейцарии, работает в салоне

17 ноября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Россиянка устроилась на работу в швейцарский салон красоты, где делает маникюр Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбурженка Елена Панова (в замужестве Джуссани), приговоренная в Швейцарии к пожизненному сроку за убийство, совершенное ее мужем-иностранцем, и позже полностью оправданная, осталась жить в Лугано. Там Панова обучилась на мастера ногтевого сервиса и устроилась работать в салон красоты. Об этом URA.RU рассказала близкая подруга Пановой на условиях анонимности. «После всего того ужаса, который пережила Елена, она смогла найти в себе силы, чтобы вернуться к обычной жизни. Лена прошла курсы ногтевого сервиса, а после этого устроилась работать в салон красоты. По возможности она старается путешествовать, но в Россию возвращаться не намерена. Она живет той жизнью, о которой всегда мечтала», — поделилась собеседница агентства. Несмотря на то что Елена Панова не планирует возвращаться в Россию, ее дочки давно живут в Москве. «Обе дочки после освобождения Елены отказались жить в Швейцарии. Старшая дочь уехала в Москву, забрав младшую сестру с собой. Старшая установила опекунство над младшей. В Москве они снимают жилье, где и проживают вдвоем. Старшая дочь работает поваром в ресторане, младшая — учится. Девочкам больше нравится на родине», — отметила подруга Елены. В 2015 году Елена вместе с дочерьми переехала в Швейцарию к возлюбленному Серджио Джуссани (до отъезда из уральской столицы она работала косметологом в БЦ «Саммит»). Через год внезапно умерла экс-супруга Серджио, которой он был должен огромные деньги. В ходе семейного скандала Елена узнала от мужа, что он убил свою экс-супругу. Тогда она не обратилась в полицию, так как боялась, что подвергнет себя и детей опасности. Когда очередной раз Джуссани устроил скандал и начал избивать Елену, она вызвала полицию. Уже правоохранителям Елена и сообщила о том, что Серджио убил бывшую жену. Тогда Джуссани арестовали и приговорили к 16 годам тюрьмы. Спустя время Джуссани сообщил полицейским о том, что Елена была соучастницей убийства. 15 апреля 2018 года россиянку признали виновной в соучастии в убийстве и в подстрекательстве — ей дали пожизненный срок. Отсидев два года в швейцарской тюрьме, Панова добилась справедливости — с нее сняли все обвинения и освободили прямо в здании суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбурженка Елена Панова (в замужестве Джуссани), приговоренная в Швейцарии к пожизненному сроку за убийство, совершенное ее мужем-иностранцем, и позже полностью оправданная, осталась жить в Лугано. Там Панова обучилась на мастера ногтевого сервиса и устроилась работать в салон красоты. Об этом URA.RU рассказала близкая подруга Пановой на условиях анонимности. «После всего того ужаса, который пережила Елена, она смогла найти в себе силы, чтобы вернуться к обычной жизни. Лена прошла курсы ногтевого сервиса, а после этого устроилась работать в салон красоты. По возможности она старается путешествовать, но в Россию возвращаться не намерена. Она живет той жизнью, о которой всегда мечтала», — поделилась собеседница агентства. Несмотря на то что Елена Панова не планирует возвращаться в Россию, ее дочки давно живут в Москве. «Обе дочки после освобождения Елены отказались жить в Швейцарии. Старшая дочь уехала в Москву, забрав младшую сестру с собой. Старшая установила опекунство над младшей. В Москве они снимают жилье, где и проживают вдвоем. Старшая дочь работает поваром в ресторане, младшая — учится. Девочкам больше нравится на родине», — отметила подруга Елены. В 2015 году Елена вместе с дочерьми переехала в Швейцарию к возлюбленному Серджио Джуссани (до отъезда из уральской столицы она работала косметологом в БЦ «Саммит»). Через год внезапно умерла экс-супруга Серджио, которой он был должен огромные деньги. В ходе семейного скандала Елена узнала от мужа, что он убил свою экс-супругу. Тогда она не обратилась в полицию, так как боялась, что подвергнет себя и детей опасности. Когда очередной раз Джуссани устроил скандал и начал избивать Елену, она вызвала полицию. Уже правоохранителям Елена и сообщила о том, что Серджио убил бывшую жену. Тогда Джуссани арестовали и приговорили к 16 годам тюрьмы. Спустя время Джуссани сообщил полицейским о том, что Елена была соучастницей убийства. 15 апреля 2018 года россиянку признали виновной в соучастии в убийстве и в подстрекательстве — ей дали пожизненный срок. Отсидев два года в швейцарской тюрьме, Панова добилась справедливости — с нее сняли все обвинения и освободили прямо в здании суда.