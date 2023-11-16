Пермский предприниматель утаил 63 млн налогов

Руководитель компании в течение двух лет не платил налоги
Руководитель коммерческой организации в течение двух лет уклонялся от уплаты налогов. Ущерб, причиненный государству, составил 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что с января 2016 по март 2018 года директор общества с ограниченной ответственностью умышленно уклонился от уплаты налогов. В результате преступных действий, системе Российской Федерации причинен ущерб в размере 63 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.
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