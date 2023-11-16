16 ноября 2023

Пермский предприниматель утаил 63 млн налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , налоги, калькулятор, папки
Руководитель компании в течение двух лет не платил налоги Фото:

Руководитель коммерческой организации в течение двух лет уклонялся от уплаты налогов. Ущерб, причиненный государству, составил 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что с января 2016 по март 2018 года директор общества с ограниченной ответственностью умышленно уклонился от уплаты налогов. В результате преступных действий, системе Российской Федерации причинен ущерб в размере 63 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.

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Руководитель коммерческой организации в течение двух лет уклонялся от уплаты налогов. Ущерб, причиненный государству, составил 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что с января 2016 по март 2018 года директор общества с ограниченной ответственностью умышленно уклонился от уплаты налогов. В результате преступных действий, системе Российской Федерации причинен ущерб в размере 63 млн рублей», — рассказали в ведомстве. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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