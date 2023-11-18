Зеленский ввел масштабные санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении российских граждан. Подписаны новые указы, в которых содержится список лиц и организаций, подвергающихся санкциям, включая главу ЛНР Леонида Пасечника и главу Республики Крым Сергея Аксенова.
«Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян. В списке находятся Пасечник и Аксенов», — сообщается на официальном сайте президента Украины. В перечне санкций также фигурируют бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, а также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Созданы три санкционных списка, в которых содержатся 108 физических лиц и 37 компаний. В большинстве своем компании представляют благотворительные фонды.
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