Зеленский ввел масштабные санкции против россиян

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Владимир Зеленский ввел санкции против 18 россиян Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении российских граждан. Подписаны новые указы, в которых содержится список лиц и организаций, подвергающихся санкциям, включая главу ЛНР Леонида Пасечника и главу Республики Крым Сергея Аксенова.

«Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян. В списке находятся Пасечник и Аксенов», — сообщается на официальном сайте президента Украины. В перечне санкций также фигурируют бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, а также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Созданы три санкционных списка, в которых содержатся 108 физических лиц и 37 компаний. В большинстве своем компании представляют благотворительные фонды.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении широкомасштабных санкций в отношении российских граждан. Подписаны новые указы, в которых содержится список лиц и организаций, подвергающихся санкциям, включая главу ЛНР Леонида Пасечника и главу Республики Крым Сергея Аксенова. «Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян. В списке находятся Пасечник и Аксенов», — сообщается на официальном сайте президента Украины. В перечне санкций также фигурируют бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, а также государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Созданы три санкционных списка, в которых содержатся 108 физических лиц и 37 компаний. В большинстве своем компании представляют благотворительные фонды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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