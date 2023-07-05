Зеленский ввел санкции против 18 компаний из РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

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Владимир Зеленский составил санкционный список из 18 компаний Фото:
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Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о введении санкций против 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Подписан указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах», — говорится в тексте указа. Отмечается, что в этом списке также значится компания «Альфастрахование». Документ, который был опубликован на сайте главы государства, ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года и вводит в действие персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

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Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о введении санкций против 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Подписан указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах», — говорится в тексте указа. Отмечается, что в этом списке также значится компания «Альфастрахование». Документ, который был опубликован на сайте главы государства, ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года и вводит в действие персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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