Зеленский ввел санкции против 18 компаний из РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

05 июля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский составил санкционный список из 18 компаний Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о введении санкций против 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Подписан указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах», — говорится в тексте указа. Отмечается, что в этом списке также значится компания «Альфастрахование». Документ, который был опубликован на сайте главы государства, ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года и вводит в действие персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о введении санкций против 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Подписан указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах», — говорится в тексте указа. Отмечается, что в этом списке также значится компания «Альфастрахование». Документ, который был опубликован на сайте главы государства, ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года и вводит в действие персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.