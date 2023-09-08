Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против РФ

09 сентября 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Зеленский обсудил с западными партнерами результаты санкционной политики против России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский недоволен паузой в принятии новых санкций против России. В соцсети он сообщил, что также обсудил с партнерами результаты санкционной политики в отношении РФ. «Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили — прим. URA.RU) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Он обозначил основные направления воздействия на РФ — санкции против энергетической системы, ограничения на поставки чипов и микроэлектроники и продолжение негативного влияния на российский финансовый сектор. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство из-за нерасторопности западных партнеров в поставках вооружения. В этом он видит причину замедления контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен паузой в принятии новых санкций против России. В соцсети он сообщил, что также обсудил с партнерами результаты санкционной политики в отношении РФ. «Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили — прим. URA.RU) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Он обозначил основные направления воздействия на РФ — санкции против энергетической системы, ограничения на поставки чипов и микроэлектроники и продолжение негативного влияния на российский финансовый сектор. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство из-за нерасторопности западных партнеров в поставках вооружения. В этом он видит причину замедления контрнаступления.