08 сентября 2023

Зеленский пожаловался на длинную санкционную паузу Запада против РФ

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский обсудил с западными партнерами результаты санкционной политики против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен паузой в принятии новых санкций против России. В соцсети он сообщил, что также обсудил с партнерами результаты санкционной политики в отношении РФ.

«Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили — прим. URA.RU) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Он обозначил основные направления воздействия на РФ — санкции против энергетической системы, ограничения на поставки чипов и микроэлектроники и продолжение негативного влияния на российский финансовый сектор.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство из-за нерасторопности западных партнеров в поставках вооружения. В этом он видит причину замедления контрнаступления.

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Президент Украины Владимир Зеленский недоволен паузой в принятии новых санкций против России. В соцсети он сообщил, что также обсудил с партнерами результаты санкционной политики в отношении РФ. «Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили — прим. URA.RU) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в своем telegram-канале. Он обозначил основные направления воздействия на РФ — санкции против энергетической системы, ограничения на поставки чипов и микроэлектроники и продолжение негативного влияния на российский финансовый сектор. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство из-за нерасторопности западных партнеров в поставках вооружения. В этом он видит причину замедления контрнаступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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