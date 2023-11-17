В Перми в квартире пятиэтажки на Пушкарской произошел пожар. Фото, видео

18 ноября 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

К месту происшествия выдвинулись спасательные бригады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Пушкарской в Перми произошел пожар. По словам читателя URA.RU Никиты Фомина (имя и фамилия изменены по требованию), в это время в квартире находился мужчина. «Пожар на Пушкарской, 79 в Перми. Из окна горящей квартиры высовывался мужчина, потом перестал. Жители подъезда эвакуировались сами. Мужчину, вроде как, удалось спасти», — пояснили собеседники информационного агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают бригады спасателей. На четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира Фото: предоставлено читателем URA.RU Жильцы эвакуировались до приезда пожарных Фото: предоставлено читателем URA.RU

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Пушкарской в Перми произошел пожар. По словам читателя URA.RU Никиты Фомина (имя и фамилия изменены по требованию), в это время в квартире находился мужчина. «Пожар на Пушкарской, 79 в Перми. Из окна горящей квартиры высовывался мужчина, потом перестал. Жители подъезда эвакуировались сами. Мужчину, вроде как, удалось спасти», — пояснили собеседники информационного агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают бригады спасателей.