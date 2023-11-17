К месту происшествия выдвинулись спасательные бригады
В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Пушкарской в Перми произошел пожар. По словам читателя URA.RU Никиты Фомина (имя и фамилия изменены по требованию), в это время в квартире находился мужчина.
«Пожар на Пушкарской, 79 в Перми. Из окна горящей квартиры высовывался мужчина, потом перестал. Жители подъезда эвакуировались сами. Мужчину, вроде как, удалось спасти», — пояснили собеседники информационного агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают бригады спасателей.
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