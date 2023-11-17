17 ноября 2023

В Перми в квартире пятиэтажки на Пушкарской произошел пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
К месту происшествия выдвинулись спасательные бригады Фото:

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Пушкарской в Перми произошел пожар. По словам читателя URA.RU Никиты Фомина (имя и фамилия изменены по требованию), в это время в квартире находился мужчина.

«Пожар на Пушкарской, 79 в Перми. Из окна горящей квартиры высовывался мужчина, потом перестал. Жители подъезда эвакуировались сами. Мужчину, вроде как, удалось спасти», — пояснили собеседники информационного агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают бригады спасателей.

На четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира
На четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира
Фото:
Жильцы эвакуировались до приезда пожарных
Жильцы эвакуировались до приезда пожарных
Фото:

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В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Пушкарской в Перми произошел пожар. По словам читателя URA.RU Никиты Фомина (имя и фамилия изменены по требованию), в это время в квартире находился мужчина. «Пожар на Пушкарской, 79 в Перми. Из окна горящей квартиры высовывался мужчина, потом перестал. Жители подъезда эвакуировались сами. Мужчину, вроде как, удалось спасти», — пояснили собеседники информационного агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают бригады спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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