Водитель фуры третьи сутки не может достать кабину из кювета на пермской трассе

19 ноября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Чтобы достать кабину грузовика, требуется тяжелая техника, которой нет Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель, чью фуру занесло в кювет на трассе Кизел — Березники в Пермском крае, третьи сутки ждет помощи. По его словам, прицеп с дороги убирали краном, а кабина грузовика до сих пор находится на месте происшествия. К дальнобойщику приехала его жена, сейчас они вместе ожидают помощи. «В ночь ЧП (с 16 на 17 ноября — прим. URA.RU) мы позвонили в 112 — они подвинули машину и уехали. <…> Мы тормозим машины, но никто не останавливаются. Только один водитель сообщил, что <…> попробует нас вытащить. Говорим, что готовы заплатить. В „Метафраксе“ выделили кран. Мы убрали прицеп с дороги, но, чтобы достать кабину, нужен трактор „Кировец“ или груженый самосвал. Сейчас в холоде замерзаем — негде жить и негде есть», — сообщил водитель большегруза в беседе порталом 59.RU. В Кизеле снегопад и похолодание спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Движение грузовиков было затруднено. В ГИБДД по региону отмечали, что фуру, о которой идет речь, занесло из-за плохой погоды. Водитель не справился с управлением. Прицеп машины частично перегородил проезжую часть. В МЧС подчеркивали, что готовы помочь в этой ситуации, но требуется заявка от службы 112. По словам водителя, в ведомстве «заявку постоянно перенаправляют, и никто не едет». Движение по трассе после инцидента было оперативно восстановлено. По данному факту ДТП не зарегистрировано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель, чью фуру занесло в кювет на трассе Кизел — Березники в Пермском крае, третьи сутки ждет помощи. По его словам, прицеп с дороги убирали краном, а кабина грузовика до сих пор находится на месте происшествия. К дальнобойщику приехала его жена, сейчас они вместе ожидают помощи. «В ночь ЧП (с 16 на 17 ноября — прим. URA.RU) мы позвонили в 112 — они подвинули машину и уехали. <…> Мы тормозим машины, но никто не останавливаются. Только один водитель сообщил, что <…> попробует нас вытащить. Говорим, что готовы заплатить. В „Метафраксе“ выделили кран. Мы убрали прицеп с дороги, но, чтобы достать кабину, нужен трактор „Кировец“ или груженый самосвал. Сейчас в холоде замерзаем — негде жить и негде есть», — сообщил водитель большегруза в беседе порталом 59.RU. В Кизеле снегопад и похолодание спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Движение грузовиков было затруднено. В ГИБДД по региону отмечали, что фуру, о которой идет речь, занесло из-за плохой погоды. Водитель не справился с управлением. Прицеп машины частично перегородил проезжую часть. В МЧС подчеркивали, что готовы помочь в этой ситуации, но требуется заявка от службы 112. По словам водителя, в ведомстве «заявку постоянно перенаправляют, и никто не едет». Движение по трассе после инцидента было оперативно восстановлено. По данному факту ДТП не зарегистрировано.