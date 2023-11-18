18 ноября 2023
17 ноября 2023

Водитель фуры третьи сутки не может достать кабину из кювета на пермской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, зима, грузовик, под снегом
Чтобы достать кабину грузовика, требуется тяжелая техника, которой нет Фото:

Водитель, чью фуру занесло в кювет на трассе Кизел — Березники в Пермском крае, третьи сутки ждет помощи. По его словам, прицеп с дороги убирали краном, а кабина грузовика до сих пор находится на месте происшествия. К дальнобойщику приехала его жена, сейчас они вместе ожидают помощи.

«В ночь ЧП (с 16 на 17 ноября — прим. URA.RU) мы позвонили в 112 — они подвинули машину и уехали. <…> Мы тормозим машины, но никто не останавливаются. Только один водитель сообщил, что <…> попробует нас вытащить. Говорим, что готовы заплатить. В „Метафраксе“ выделили кран. Мы убрали прицеп с дороги, но, чтобы достать кабину, нужен трактор „Кировец“ или груженый самосвал. Сейчас в холоде замерзаем — негде жить и негде есть», — сообщил водитель большегруза в беседе порталом 59.RU.

В Кизеле снегопад и похолодание спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Движение грузовиков было затруднено. В ГИБДД по региону отмечали, что фуру, о которой идет речь, занесло из-за плохой погоды. Водитель не справился с управлением. Прицеп машины частично перегородил проезжую часть. В МЧС подчеркивали, что готовы помочь в этой ситуации, но требуется заявка от службы 112. По словам водителя, в ведомстве «заявку постоянно перенаправляют, и никто не едет». Движение по трассе после инцидента было оперативно восстановлено. По данному факту ДТП не зарегистрировано.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель, чью фуру занесло в кювет на трассе Кизел — Березники в Пермском крае, третьи сутки ждет помощи. По его словам, прицеп с дороги убирали краном, а кабина грузовика до сих пор находится на месте происшествия. К дальнобойщику приехала его жена, сейчас они вместе ожидают помощи. «В ночь ЧП (с 16 на 17 ноября — прим. URA.RU) мы позвонили в 112 — они подвинули машину и уехали. <…> Мы тормозим машины, но никто не останавливаются. Только один водитель сообщил, что <…> попробует нас вытащить. Говорим, что готовы заплатить. В „Метафраксе“ выделили кран. Мы убрали прицеп с дороги, но, чтобы достать кабину, нужен трактор „Кировец“ или груженый самосвал. Сейчас в холоде замерзаем — негде жить и негде есть», — сообщил водитель большегруза в беседе порталом 59.RU. В Кизеле снегопад и похолодание спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Движение грузовиков было затруднено. В ГИБДД по региону отмечали, что фуру, о которой идет речь, занесло из-за плохой погоды. Водитель не справился с управлением. Прицеп машины частично перегородил проезжую часть. В МЧС подчеркивали, что готовы помочь в этой ситуации, но требуется заявка от службы 112. По словам водителя, в ведомстве «заявку постоянно перенаправляют, и никто не едет». Движение по трассе после инцидента было оперативно восстановлено. По данному факту ДТП не зарегистрировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...