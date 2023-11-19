19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Лолита заплатит три миллиона рублей за отмену концерта в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Верный отличник. Екатеринбург, концерт, рампа, свет на сцене
Лолита взяла аванс за концерт в Сургуте, который отменили из-за пандемии Фото:

Российская певица Лолита Милявская выплатит три миллиона рублей за отмену концерта в Сургуте (ХМАО). В документах Басманного суда Москвы указано, что организаторы отмененного концерта обратились в суд с иском.

«Басманный районный суд г. Москвы рассмотрел исковое заявление к Милявской Лолите Марковне о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд определил утвердить мировое соглашение, по которому ответчик обязуется оплатить истцу сумму 2 850 000 рублей в срок не позднее 20 рабочих дней», — указано в документах суда.

По данным портала STARHIT концерт Лолиты в Сургуте отменили в 2020 году из-за пандемии. Певица получила аванс, предлагала перенести концерт. Сложности с возвратом денежных средств возникли из-за ликвидации компании-организатора. Проблему стороны решили лишь спустя три года, заключив мирное соглашение.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах. Организаторы заявили, что мероприятие не состоится по техническим причинам.

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Российская певица Лолита Милявская выплатит три миллиона рублей за отмену концерта в Сургуте (ХМАО). В документах Басманного суда Москвы указано, что организаторы отмененного концерта обратились в суд с иском. «Басманный районный суд г. Москвы рассмотрел исковое заявление к Милявской Лолите Марковне о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд определил утвердить мировое соглашение, по которому ответчик обязуется оплатить истцу сумму 2 850 000 рублей в срок не позднее 20 рабочих дней», — указано в документах суда. По данным портала STARHIT концерт Лолиты в Сургуте отменили в 2020 году из-за пандемии. Певица получила аванс, предлагала перенести концерт. Сложности с возвратом денежных средств возникли из-за ликвидации компании-организатора. Проблему стороны решили лишь спустя три года, заключив мирное соглашение. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги, которые должны были состояться в нескольких городах. Организаторы заявили, что мероприятие не состоится по техническим причинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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