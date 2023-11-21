ГД предлагает ввести бесплатную дистанционную юрпомощь россиянам

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
Новая инициатива депутатов упростит россиянам получение юридической помощи Фото:

В Госдуму внесут законопроект об оказании жителям России бесплатной юридической помощи в дистанционном формате. С этой инициативой выступили депутаты от ЛДПР.

«Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Госдумы законопроект. Документ предусматривает возможность оказывать жителям страны бесплатную юрпомощь дистанционно», — пишет ТАСС.

Слуцкий отметил, что подобный формат поможет людям проще решать проблемы, где требуется юридическая помощь. По замыслу авторов проекта, удаленная консультация юриста позволит пенсионерам, матерям с детьми и людям с ограниченными возможностями получить юридическую услугу без затруднительных поездок.

Адвокат Игорь Ким назвал телеканалу RT ряд признаков, которые могут указывать на некомпетентного юриста. Если юрист или адвокат заявляет о своей универсальности, это может свидетельствовать о не слишком высоком уровне его профессионализма, поделился эксперт. По мнению Ким, ни один уважающий себя специалист не скажет, что 100% выиграет дело.

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В Госдуму внесут законопроект об оказании жителям России бесплатной юридической помощи в дистанционном формате. С этой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. «Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Госдумы законопроект. Документ предусматривает возможность оказывать жителям страны бесплатную юрпомощь дистанционно», — пишет ТАСС. Слуцкий отметил, что подобный формат поможет людям проще решать проблемы, где требуется юридическая помощь. По замыслу авторов проекта, удаленная консультация юриста позволит пенсионерам, матерям с детьми и людям с ограниченными возможностями получить юридическую услугу без затруднительных поездок. Адвокат Игорь Ким назвал телеканалу RT ряд признаков, которые могут указывать на некомпетентного юриста. Если юрист или адвокат заявляет о своей универсальности, это может свидетельствовать о не слишком высоком уровне его профессионализма, поделился эксперт. По мнению Ким, ни один уважающий себя специалист не скажет, что 100% выиграет дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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