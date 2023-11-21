21 ноября 2023

Жертвой ДТП, в котором погибла жена свердловского блогера, стал еще один человек

На Урале после ДТП, где погибла жена блогера, скончался второй водитель автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
У мужчины остались жена и маленький сын Фото:

После ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов скончался второй водитель автобуса Евгений Частиков, у которого остались жена и ребенок, следует из информации в соцсетях. Также жертвами жуткой аварии стали супруга блогера из Краснотурьинска (Свердловская область) Александра Лещева — Виктория и первый водитель общественного транспорта Игорь Перевалов.

«Евгений Частиков был вторым водителем автобуса №509 „Карпинск — Екатеринбург“. После ДТП Евгений выжил и попал в больницу с серьезными травмами, однако сейчас стало известно, что он скончался», — пишет сообщество «Красотурьинск Live» в социальной сети «ВКонтакте». Следуя из информации на личной странице мужчины в соцсети, у него остались несовершеннолетний сын и супруга.

Авария на свердловской трассе произошла 15 ноября. В результате ДТП погибла жена местного блогера Виктория Лещева и водитель автобуса Игорь Перевалов. Мужчину и женщину уже похоронили. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия. Из-за этого автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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После ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов скончался второй водитель автобуса Евгений Частиков, у которого остались жена и ребенок, следует из информации в соцсетях. Также жертвами жуткой аварии стали супруга блогера из Краснотурьинска (Свердловская область) Александра Лещева — Виктория и первый водитель общественного транспорта Игорь Перевалов. «Евгений Частиков был вторым водителем автобуса №509 „Карпинск — Екатеринбург“. После ДТП Евгений выжил и попал в больницу с серьезными травмами, однако сейчас стало известно, что он скончался», — пишет сообщество «Красотурьинск Live» в социальной сети «ВКонтакте». Следуя из информации на личной странице мужчины в соцсети, у него остались несовершеннолетний сын и супруга. Авария на свердловской трассе произошла 15 ноября. В результате ДТП погибла жена местного блогера Виктория Лещева и водитель автобуса Игорь Перевалов. Мужчину и женщину уже похоронили. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия. Из-за этого автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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