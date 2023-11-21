Жертвой ДТП, в котором погибла жена свердловского блогера, стал еще один человек

После ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов скончался второй водитель автобуса Евгений Частиков, у которого остались жена и ребенок, следует из информации в соцсетях. Также жертвами жуткой аварии стали супруга блогера из Краснотурьинска (Свердловская область) Александра Лещева — Виктория и первый водитель общественного транспорта Игорь Перевалов.
«Евгений Частиков был вторым водителем автобуса №509 „Карпинск — Екатеринбург“. После ДТП Евгений выжил и попал в больницу с серьезными травмами, однако сейчас стало известно, что он скончался», — пишет сообщество «Красотурьинск Live» в социальной сети «ВКонтакте». Следуя из информации на личной странице мужчины в соцсети, у него остались несовершеннолетний сын и супруга.
Авария на свердловской трассе произошла 15 ноября. В результате ДТП погибла жена местного блогера Виктория Лещева и водитель автобуса Игорь Перевалов. Мужчину и женщину уже похоронили. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью и не учитывал погодные условия. Из-за этого автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
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