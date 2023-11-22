Песков назвал жизнь летчика-предателя Беленко лишенной счастья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Предательство является самым большим несчастьем для человека, заявил Дмитрий Песков Фото:

Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог похвастаться счастливой жизнью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что предательство всегда является самым большим несчастьем для человека.

Старший лейтенант Беленко приземлился в Японии на острове Хоккайдо на украденном истребителе и передал его американским спецслужбам. Хотя самолет был позднее возвращен в Советский Союз, американцы внимательно изучили его конструкцию и бортовое оборудование.

После предательства Беленко получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиационных компаний и федеральных агентств. Летчик ушел из жизни на 77-м году жизни 24 сентября.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог похвастаться счастливой жизнью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что предательство всегда является самым большим несчастьем для человека. Старший лейтенант Беленко приземлился в Японии на острове Хоккайдо на украденном истребителе и передал его американским спецслужбам. Хотя самолет был позднее возвращен в Советский Союз, американцы внимательно изучили его конструкцию и бортовое оборудование. После предательства Беленко получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиационных компаний и федеральных агентств. Летчик ушел из жизни на 77-м году жизни 24 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...