Песков назвал жизнь летчика-предателя Беленко лишенной счастья

22 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Предательство является самым большим несчастьем для человека, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог похвастаться счастливой жизнью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что предательство всегда является самым большим несчастьем для человека. Старший лейтенант Беленко приземлился в Японии на острове Хоккайдо на украденном истребителе и передал его американским спецслужбам. Хотя самолет был позднее возвращен в Советский Союз, американцы внимательно изучили его конструкцию и бортовое оборудование. После предательства Беленко получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиационных компаний и федеральных агентств. Летчик ушел из жизни на 77-м году жизни 24 сентября.

Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог похвастаться счастливой жизнью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что предательство всегда является самым большим несчастьем для человека. Старший лейтенант Беленко приземлился в Японии на острове Хоккайдо на украденном истребителе и передал его американским спецслужбам. Хотя самолет был позднее возвращен в Советский Союз, американцы внимательно изучили его конструкцию и бортовое оборудование. После предательства Беленко получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиационных компаний и федеральных агентств. Летчик ушел из жизни на 77-м году жизни 24 сентября.