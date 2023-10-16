Экс-мэр Нижнего Тагила предложил спрашивать у журналистов, чей Крым

16 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Носов уверен, что новые правила в общении с журналистами станут полезными и актуальными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а в настоящее время губернатор Магаданской области выступил с предложением изменить работу пресс-служб, а также спрашивать журналистов, чей Крым и петь гимн России. С таким заявлением он выступил в своем telegram-канале. «Сегодня различные провокаторы и предатели решили себя попробовать в роли пранкеров. Ребят, во-первых, не трудитесь, вам до Вована и Лексуса очень далеко. Во-вторых, в этих условиях действительно нужно серьезно менять подходы в работе пресс-службы. Наверное, на звонок любого журналиста из любого агентства надо попросить повторить фразу: „Крым наш“, попросить спеть гимн Российской Федерации, и только после этого приступать к общению», — сказал Носов. Он отметил, что задавать такие вопросы будет полезно и актуально. «От своих никогда не отказываюсь, можно даже не пытаться подловить», — подытожил губернатор Магаданской области. Сергей Носов принял решение о новом методе общения с журналистами после звонка сторонников Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Неизвестный обманул его, представившись помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина. В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на пост врио губернатора Магаданской области. Решение было принято по итогам их встречи в Кремле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а в настоящее время губернатор Магаданской области выступил с предложением изменить работу пресс-служб, а также спрашивать журналистов, чей Крым и петь гимн России. С таким заявлением он выступил в своем telegram-канале. «Сегодня различные провокаторы и предатели решили себя попробовать в роли пранкеров. Ребят, во-первых, не трудитесь, вам до Вована и Лексуса очень далеко. Во-вторых, в этих условиях действительно нужно серьезно менять подходы в работе пресс-службы. Наверное, на звонок любого журналиста из любого агентства надо попросить повторить фразу: „Крым наш“, попросить спеть гимн Российской Федерации, и только после этого приступать к общению», — сказал Носов. Он отметил, что задавать такие вопросы будет полезно и актуально. «От своих никогда не отказываюсь, можно даже не пытаться подловить», — подытожил губернатор Магаданской области. Сергей Носов принял решение о новом методе общения с журналистами после звонка сторонников Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Неизвестный обманул его, представившись помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина. В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на пост врио губернатора Магаданской области. Решение было принято по итогам их встречи в Кремле.