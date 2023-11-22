Власти ХМАО подготовили подарки для посетителей выставки «Россия» на ВДНХ

Посетители павильона ХМАО на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, получили от организаторов подарки — сине-зеленые шарфы. Корреспондент URA.RU сообщил, что округ стал единственным регионом, который представил на мероприятии собственный мерч.
«Югра — единственный регион среди представленных на выставке „Россия“ в Москве, у которого есть свой мерч. Шарфы с названием округа подарили посетителям павильона, где проходила презентация: они висели на спинках кресел в зале», — рассказал корреспондент URA.RU.
Шарфы, которые получили посетители павильона ХМАО, выполнены в цветах флага округа: синем и зеленом. На предмете одежды изображен герб региона и его название — «Югра».
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В.
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