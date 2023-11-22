22 ноября 2023

Власти ХМАО подготовили подарки для посетителей выставки «Россия» на ВДНХ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителям выставки ХМАО на ВДНХ в День Югры подарили шарфы с мерчем округа
Посетителям выставки ХМАО на ВДНХ в День Югры подарили шарфы с мерчем округа Фото:

Посетители павильона ХМАО на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, получили от организаторов подарки — сине-зеленые шарфы. Корреспондент URA.RU сообщил, что округ стал единственным регионом, который представил на мероприятии собственный мерч.

«Югра — единственный регион среди представленных на выставке „Россия“ в Москве, у которого есть свой мерч. Шарфы с названием округа подарили посетителям павильона, где проходила презентация: они висели на спинках кресел в зале», — рассказал корреспондент URA.RU.

Шарфы, которые получили посетители павильона ХМАО, выполнены в цветах флага округа: синем и зеленом. На предмете одежды изображен герб региона и его название — «Югра».

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В.

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Посетители павильона ХМАО на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, получили от организаторов подарки — сине-зеленые шарфы. Корреспондент URA.RU сообщил, что округ стал единственным регионом, который представил на мероприятии собственный мерч. «Югра — единственный регион среди представленных на выставке „Россия“ в Москве, у которого есть свой мерч. Шарфы с названием округа подарили посетителям павильона, где проходила презентация: они висели на спинках кресел в зале», — рассказал корреспондент URA.RU. Шарфы, которые получили посетители павильона ХМАО, выполнены в цветах флага округа: синем и зеленом. На предмете одежды изображен герб региона и его название — «Югра». Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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