Власти ХМАО подготовили подарки для посетителей выставки «Россия» на ВДНХ

23 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Посетителям выставки ХМАО на ВДНХ в День Югры подарили шарфы с мерчем округа Фото: Елена Антипина Посетители павильона ХМАО на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, получили от организаторов подарки — сине-зеленые шарфы. Корреспондент URA.RU сообщил, что округ стал единственным регионом, который представил на мероприятии собственный мерч. «Югра — единственный регион среди представленных на выставке „Россия“ в Москве, у которого есть свой мерч. Шарфы с названием округа подарили посетителям павильона, где проходила презентация: они висели на спинках кресел в зале», — рассказал корреспондент URA.RU. Шарфы, которые получили посетители павильона ХМАО, выполнены в цветах флага округа: синем и зеленом. На предмете одежды изображен герб региона и его название — «Югра». Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В.

Посетители павильона ХМАО на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, получили от организаторов подарки — сине-зеленые шарфы. Корреспондент URA.RU сообщил, что округ стал единственным регионом, который представил на мероприятии собственный мерч. «Югра — единственный регион среди представленных на выставке „Россия“ в Москве, у которого есть свой мерч. Шарфы с названием округа подарили посетителям павильона, где проходила презентация: они висели на спинках кресел в зале», — рассказал корреспондент URA.RU. Шарфы, которые получили посетители павильона ХМАО, выполнены в цветах флага округа: синем и зеленом. На предмете одежды изображен герб региона и его название — «Югра». Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В.