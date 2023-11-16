16 ноября 2023

Губернатор ХМАО пригласила югорчан на выставку-форум «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие международной выставки-форума Россия ВДНХ. Москва, стенд хмао, посетители выставки
День Югры пройдет на ВДНХ 23 ноября Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила жителей округа посетить в День Югры Международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Глава региона поделилась достижениями субъекта, сообщает telegram-канал «Россия, поехали!».

«Наш край — регион труженик, обеспечивающий энергетический и экономический суверенитет страны. Юграчане обеспечивают 5% мировой и 41,7% общероссийской добычи нефти. Наш регион первый среди регионов России по выработке электроэнергии. Югра входит в топ 5 регионов по качеству жизни. Мы любим Родину — Россию. Поддерживаем делом нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — рассказала Наталья Комарова.

Познакомиться с Югрой и другими регионами можно до 12 апреля. Вход на выставку бесплатный, экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В.

Узнать больше о достижениях Югры и всех регионах нашей необъятной страны можно на выставке «Россия». Она работает на ВДНХ до 12 апреля.

Ранее URA.RU писала о том, как 23 ноября пройдет День Югры на ВДНХ. В грандиозном шоу с элементами путешествия во времени примут участие звезды российской поп-сцены.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила жителей округа посетить в День Югры Международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Глава региона поделилась достижениями субъекта, сообщает telegram-канал «Россия, поехали!». «Наш край — регион труженик, обеспечивающий энергетический и экономический суверенитет страны. Юграчане обеспечивают 5% мировой и 41,7% общероссийской добычи нефти. Наш регион первый среди регионов России по выработке электроэнергии. Югра входит в топ 5 регионов по качеству жизни. Мы любим Родину — Россию. Поддерживаем делом нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — рассказала Наталья Комарова. Познакомиться с Югрой и другими регионами можно до 12 апреля. Вход на выставку бесплатный, экспозиция ХМАО находится в павильоне 75В. Узнать больше о достижениях Югры и всех регионах нашей необъятной страны можно на выставке «Россия». Она работает на ВДНХ до 12 апреля. Ранее URA.RU писала о том, как 23 ноября пройдет День Югры на ВДНХ. В грандиозном шоу с элементами путешествия во времени примут участие звезды российской поп-сцены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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