Главный судебный пристав края выслушает жалобы пермяков

24 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Глава краевого УФССП Абдул Алаудинов лично поговорит с пермяками Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проведет личные приемы жителей региона. Обратиться к нему может любой желающий. «Каждый четверг главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проводит личный прием граждан. Пермяки могут задать свои наболевшие вопросы об исполнении судебных решений о взыскании алиментов», — сообщается в официальном telegram-канале УФССП по Пермскому краю. Обратиться к приставу можно только по четвергам. Для этого необходимо записаться на личный прием по телефону: 8 (342) 221-51-36. Приходить в ведомство необходимо с паспортом.

Главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проведет личные приемы жителей региона. Обратиться к нему может любой желающий. «Каждый четверг главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проводит личный прием граждан. Пермяки могут задать свои наболевшие вопросы об исполнении судебных решений о взыскании алиментов», — сообщается в официальном telegram-канале УФССП по Пермскому краю. Обратиться к приставу можно только по четвергам. Для этого необходимо записаться на личный прием по телефону: 8 (342) 221-51-36. Приходить в ведомство необходимо с паспортом.