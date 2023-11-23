Главный судебный пристав края выслушает жалобы пермяков

Глава краевого УФССП Абдул Алаудинов лично поговорит с пермяками
Главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проведет личные приемы жителей региона. Обратиться к нему может любой желающий.
«Каждый четверг главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проводит личный прием граждан. Пермяки могут задать свои наболевшие вопросы об исполнении судебных решений о взыскании алиментов», — сообщается в официальном telegram-канале УФССП по Пермскому краю.
Обратиться к приставу можно только по четвергам. Для этого необходимо записаться на личный прием по телефону: 8 (342) 221-51-36. Приходить в ведомство необходимо с паспортом.
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