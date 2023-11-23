23 ноября 2023

Главный судебный пристав края выслушает жалобы пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник ФССП по Пермскому краю. Пермь, алаутдинов абдул
Глава краевого УФССП Абдул Алаудинов лично поговорит с пермяками Фото:

Главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проведет личные приемы жителей региона. Обратиться к нему может любой желающий.

«Каждый четверг главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проводит личный прием граждан. Пермяки могут задать свои наболевшие вопросы об исполнении судебных решений о взыскании алиментов», — сообщается в официальном telegram-канале УФССП по Пермскому краю.

Обратиться к приставу можно только по четвергам. Для этого необходимо записаться на личный прием по телефону: 8 (342) 221-51-36. Приходить в ведомство необходимо с паспортом.

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Главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проведет личные приемы жителей региона. Обратиться к нему может любой желающий. «Каждый четверг главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов проводит личный прием граждан. Пермяки могут задать свои наболевшие вопросы об исполнении судебных решений о взыскании алиментов», — сообщается в официальном telegram-канале УФССП по Пермскому краю. Обратиться к приставу можно только по четвергам. Для этого необходимо записаться на личный прием по телефону: 8 (342) 221-51-36. Приходить в ведомство необходимо с паспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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