В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли пассажир и водитель легковушки

Водитель и пассажир Renault Sandero погибли после столкновения с грузовиком Mercedes на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 25 ноября около 10:40 на дороге М-7 «Волга».
«В направлении Перми двигался автомобиль Renault Sandero. По предварительной информации, на 417-м км трассы водитель допустил занос, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир „Рено“ погибли», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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