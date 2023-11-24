В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли пассажир и водитель легковушки

25 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Пострадавших не удалось спасти, они погибли на месте ДТП Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Водитель и пассажир Renault Sandero погибли после столкновения с грузовиком Mercedes на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 25 ноября около 10:40 на дороге М-7 «Волга». «В направлении Перми двигался автомобиль Renault Sandero. По предварительной информации, на 417-м км трассы водитель допустил занос, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир „Рено“ погибли», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Водитель и пассажир Renault Sandero погибли после столкновения с грузовиком Mercedes на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 25 ноября около 10:40 на дороге М-7 «Волга». «В направлении Перми двигался автомобиль Renault Sandero. По предварительной информации, на 417-м км трассы водитель допустил занос, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир „Рено“ погибли», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.