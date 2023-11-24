24 ноября 2023

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли пассажир и водитель легковушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , реанимобиль, станция скорой помощи, скорая помошь
Пострадавших не удалось спасти, они погибли на месте ДТП Фото:

Водитель и пассажир Renault Sandero погибли после столкновения с грузовиком Mercedes на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 25 ноября около 10:40 на дороге М-7 «Волга».

«В направлении Перми двигался автомобиль Renault Sandero. По предварительной информации, на 417-м км трассы водитель допустил занос, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир „Рено“ погибли», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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Водитель и пассажир Renault Sandero погибли после столкновения с грузовиком Mercedes на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 25 ноября около 10:40 на дороге М-7 «Волга». «В направлении Перми двигался автомобиль Renault Sandero. По предварительной информации, на 417-м км трассы водитель допустил занос, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир „Рено“ погибли», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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