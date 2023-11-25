В Москве простились с военкором Максудовым. Видео

25 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

На церемонию прощания пришли родные, друзья и коллеги военкора Бориса Максудова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве состоялась торжественная церемония прощания с военным корреспондентом Борисом Максудовым. Он погиб в зоне конфликта на СВО. «Церемония прощания с погибшим в зоне СВО Борисом Максудовым прошла в Москве», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что на церемонию пришли его родные, друзья и коллеги. Первым выступил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Он отметил, что это уже третья потеря для ВГТРК. Ранее погибли корреспонденты Игорь Корнелюк и Антон Волошин в Луганской области. Добродеев заверил, что компания сделает все возможное, чтобы никто из близких не остался без помощи, и чтобы жизнь дочки погибшего журналиста, которой всего 10 лет, была обеспечена так, как сам бы хотел видеть ее отец. Борис Максудов скончался от ран, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось. Максудову было 38 лет. На момент гибели он находился на командировке, готовя новый материал о ситуации на фронте.

В Москве состоялась торжественная церемония прощания с военным корреспондентом Борисом Максудовым. Он погиб в зоне конфликта на СВО. «Церемония прощания с погибшим в зоне СВО Борисом Максудовым прошла в Москве», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что на церемонию пришли его родные, друзья и коллеги. Первым выступил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Он отметил, что это уже третья потеря для ВГТРК. Ранее погибли корреспонденты Игорь Корнелюк и Антон Волошин в Луганской области. Добродеев заверил, что компания сделает все возможное, чтобы никто из близких не остался без помощи, и чтобы жизнь дочки погибшего журналиста, которой всего 10 лет, была обеспечена так, как сам бы хотел видеть ее отец. Борис Максудов скончался от ран, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось. Максудову было 38 лет. На момент гибели он находился на командировке, готовя новый материал о ситуации на фронте.