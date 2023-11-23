В МИД пообещали, что Россия отомстит виновным в смерти Максудова

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Киев использует террористические методы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не останется безнаказанным за гибель российского журналиста Бориса Максудова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Убийство военкора Максудова не останется для киевского режима безнаказанным, виновным не удастся уйти от справедливого возмездия», — сообщила Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Захарова отметила, что киевский режим использует откровенно террористические методы для устранения российских журналистов, не боясь критики Запада.

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Чем известен военкор Борис Максудов, погибший после ранения в Запорожье

Ранее, 22 ноября, украинские бойцы совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки сообщили о смерти журналиста от полученных ранений.

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Киев не останется безнаказанным за гибель российского журналиста Бориса Максудова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Убийство военкора Максудова не останется для киевского режима безнаказанным, виновным не удастся уйти от справедливого возмездия», — сообщила Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Захарова отметила, что киевский режим использует откровенно террористические методы для устранения российских журналистов, не боясь критики Запада. Ранее, 22 ноября, украинские бойцы совершили удар по группе российских журналистов, которые вели съемки об обстрелах в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение и был быстро отправлен в военный госпиталь. Спустя почти сутки сообщили о смерти журналиста от полученных ранений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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