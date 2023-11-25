Путин посмертно наградил военкора Бориса Максудова

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Владимир Путин наградил погибшего журналиста Бориса Максудова орденом Мужества Фото:
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества журналиста Бориса Максудова посмертно. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — говорится в сообщении. Указ опубликован на официальном сайте Кремля.

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22 ноября ВСУ нанесли удар по команде российских журналистов, которые снимали обстрелы в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение, из-за которого спустя сутки скончался.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества журналиста Бориса Максудова посмертно. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — говорится в сообщении. Указ опубликован на официальном сайте Кремля. 22 ноября ВСУ нанесли удар по команде российских журналистов, которые снимали обстрелы в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение, из-за которого спустя сутки скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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