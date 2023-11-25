Путин посмертно наградил военкора Бориса Максудова

Владимир Путин наградил погибшего журналиста Бориса Максудова орденом Мужества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества журналиста Бориса Максудова посмертно. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — говорится в сообщении. Указ опубликован на
22 ноября ВСУ нанесли удар по команде российских журналистов, которые снимали обстрелы в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочное ранение, из-за которого спустя сутки скончался.
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