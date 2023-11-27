На открытие «Дней Эрмитажа» в Екатеринбург приехал Михаил Пиотровский

Пиотровский уже прошелся по первой выставке в музее ИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который пробудет на Урале, как минимум, ближайшие два дня. На Урале глава музея будет открывать две выставки, на которых покажут произведения из фондов Зимнего дворца, а также он озвучит планы развития «Эрмитаж-Урала».

Сегодня Пиотровский посетил выставку «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века». Ее официальное открытие состоится только 29 ноября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). На ней будет представлено более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев — из Государственного Эрмитажа, Иркутского художественного музея, Пермской художественной галереи, Свердловского краеведческого музея, Музея истории Екатеринбурга и ЕМИИ.

Главный акцент в экспозиции сделают на том, как реформа 1861 года (отмена крепостного права) отразилась на культуре и искусстве горнозаводского региона. Например, посетители увидят уральскую иконопись, произведения камнерезных и чугунных производств, оружейных и фаянсовых фабрик, ювелирных мастерских и многое другое.

А уже 28 ноября Михаил Пиотровский посетит «Эрмитаж-Урал», чтобы оценить выставку «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Также он обсудит планы по сотрудничеству с коллегами из Екатеринбурга и программу «Дней Эрмитажа».

Выставку «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» начали готовить 20 ноября. В этот день в стенах «Эрмитаж-Урала» провели тайную распаковку картин. Произведения искусства привезли на Урал из Государственного Эрмитажа в честь 300-летия основания города при поддержке Фонда святой Екатерины. Среди произведений, планируемых к показу, — самый известный портрет Петра I, подарок Вильгельма де Геннина императорской семье и работа, которую питерский музей еще нигде не выставлял.

Небольшую экскурсию по выставке провел директор музея ИЗО Никита Корытин (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU

Пиотровский прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Илья Московец © URA.RU

На выставке будет много произведений предприятий художественного литья из чугуна Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Не обойдется без иконописи Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU