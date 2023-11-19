В Екатеринбурге провели тайную распаковку шедевров из «Эрмитажа». Фото

В Екатеринбург из «Эрмитажа» привезли портреты Петра I и Екатерины I

20 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Это один из самых известных портретов Петра I, который многим знаком по учебнику истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начали готовиться к выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Произведения искусства привезли на Урал из «Эрмитажа» в честь 300-летия основания города при поддержке Фонда святой Екатерины. Среди планируемых к показу картин — самый известный портрет Петра I, подарок Вильгельма де Геннина императорской семье и работа, которую питерский музей еще нигде не выставлял. На закрытой распаковке побывал корреспондент URA.RU. Экспозицию в Екатеринбургском музее изобразительных искусств запланировали специально к дате исторического основания города, 18 ноября. Всего на выставке будет представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью Екатерины I и ее окружения: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы из «Государственного Эрмитажа». Особенно примечательны в этом списке парные портреты Петра Великого и Екатерины I художника Жана-Марка Натье, которые часто участвуют в эрмитажных выставках. «Это одни из главных и известных их портретов. Для данной выставки мы провели комплексную реставрацию, теперь мы можем видеть картины такими, какими они были несколько сотен лет назад», — рассказала старший научный сотрудник «Отдела истории русской культуры Эрмитажа» Наталья Бахарева. Еще одним достойным внимания публики станет полученный в дар от мецената, главы «СИБУРа» Михаила Каресалова прижизненный портрет Петра I работы художника Яна Купецкого. «Это первый портрет Петра вскоре после Полтавской битвы, помимо того, что император здесь традиционно предстает как полководец, также передается портретное сходство с самим Петром и, в отличие от Натье, здесь представлены руки воина и труженика», — пояснила Бахарева. Работу включили в экспозицию по просьбе главы «Эрмитажа» Михаила Пиотровского, ее первыми в России увидят именно екатеринбуржцы. Особым экспонатом выставки станет и коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу, и уникальный поднос из чистой меди — его Вильгельм де Геннин отправил государю в честь основания города, а императорская семья пользовалась им. В заключительной части экспозиции выставки будут представлен уникальный нумизматический материал — медные деньги (платы), изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны. Все это представят публике уже 29 ноября в «Эрмитаж-Урале». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге начали готовиться к выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Произведения искусства привезли на Урал из «Эрмитажа» в честь 300-летия основания города при поддержке Фонда святой Екатерины. Среди планируемых к показу картин — самый известный портрет Петра I, подарок Вильгельма де Геннина императорской семье и работа, которую питерский музей еще нигде не выставлял. На закрытой распаковке побывал корреспондент URA.RU. Экспозицию в Екатеринбургском музее изобразительных искусств запланировали специально к дате исторического основания города, 18 ноября. Всего на выставке будет представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью Екатерины I и ее окружения: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы из «Государственного Эрмитажа». Особенно примечательны в этом списке парные портреты Петра Великого и Екатерины I художника Жана-Марка Натье, которые часто участвуют в эрмитажных выставках. «Это одни из главных и известных их портретов. Для данной выставки мы провели комплексную реставрацию, теперь мы можем видеть картины такими, какими они были несколько сотен лет назад», — рассказала старший научный сотрудник «Отдела истории русской культуры Эрмитажа» Наталья Бахарева. Еще одним достойным внимания публики станет полученный в дар от мецената, главы «СИБУРа» Михаила Каресалова прижизненный портрет Петра I работы художника Яна Купецкого. «Это первый портрет Петра вскоре после Полтавской битвы, помимо того, что император здесь традиционно предстает как полководец, также передается портретное сходство с самим Петром и, в отличие от Натье, здесь представлены руки воина и труженика», — пояснила Бахарева. Работу включили в экспозицию по просьбе главы «Эрмитажа» Михаила Пиотровского, ее первыми в России увидят именно екатеринбуржцы. Особым экспонатом выставки станет и коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу, и уникальный поднос из чистой меди — его Вильгельм де Геннин отправил государю в честь основания города, а императорская семья пользовалась им. В заключительной части экспозиции выставки будут представлен уникальный нумизматический материал — медные деньги (платы), изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны. Все это представят публике уже 29 ноября в «Эрмитаж-Урале».