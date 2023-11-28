Власти Пермского края назвали опасные округа, охваченные детской преступностью

В Пермском крае уровень подростковой преступности вырос на 23,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, подростки, полиция, задержание, мвд россии
Полиция не справляется с подростками-хулиганами Фото:

На территории Пермского края за 10 месяцев 2023 года уровень подростковой преступности вырос почти на четверть. По словам первого замминистра территориальной безопасности региона Альберта Марданова, рост отмечен в 19 территориях. Хуже всего дела обстоят в Лысьве, Чусовом, а также Карагайском, Пермском и Еловском округах, сообщил он на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае.

«Альберт Марданов акцентировал внимание присутствующих на росте подростковой преступности за 10 месяцев на 23,7%, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Негативная тенденция складывается в 19 территориях субъекта, наибольший рост допущен в Лысьвенском и Чусовском городских округах, Карагайском, Пермском и Еловском муниципальных образованиях», — сообщили журналистам в минтербезе.

За 2023 год полицейские пресекли 1 691 административное правонарушение, связанное с употреблением несовершеннолетними алкоголя. Каждое второе из них было совершено подростками младше 16 лет.

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На территории Пермского края за 10 месяцев 2023 года уровень подростковой преступности вырос почти на четверть. По словам первого замминистра территориальной безопасности региона Альберта Марданова, рост отмечен в 19 территориях. Хуже всего дела обстоят в Лысьве, Чусовом, а также Карагайском, Пермском и Еловском округах, сообщил он на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае. «Альберт Марданов акцентировал внимание присутствующих на росте подростковой преступности за 10 месяцев на 23,7%, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Негативная тенденция складывается в 19 территориях субъекта, наибольший рост допущен в Лысьвенском и Чусовском городских округах, Карагайском, Пермском и Еловском муниципальных образованиях», — сообщили журналистам в минтербезе. За 2023 год полицейские пресекли 1 691 административное правонарушение, связанное с употреблением несовершеннолетними алкоголя. Каждое второе из них было совершено подростками младше 16 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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