Власти Пермского края назвали опасные округа, охваченные детской преступностью

В Пермском крае уровень подростковой преступности вырос на 23,7%

Полиция не справляется с подростками-хулиганами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Пермского края за 10 месяцев 2023 года уровень подростковой преступности вырос почти на четверть. По словам первого замминистра территориальной безопасности региона Альберта Марданова, рост отмечен в 19 территориях. Хуже всего дела обстоят в Лысьве, Чусовом, а также Карагайском, Пермском и Еловском округах, сообщил он на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае.

«Альберт Марданов акцентировал внимание присутствующих на росте подростковой преступности за 10 месяцев на 23,7%, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Негативная тенденция складывается в 19 территориях субъекта, наибольший рост допущен в Лысьвенском и Чусовском городских округах, Карагайском, Пермском и Еловском муниципальных образованиях», — сообщили журналистам в минтербезе.

За 2023 год полицейские пресекли 1 691 административное правонарушение, связанное с употреблением несовершеннолетними алкоголя. Каждое второе из них было совершено подростками младше 16 лет.