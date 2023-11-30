Правительство РФ поддержит медработников в регионах

30 ноября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В правительстве отметили, что выделенные средства должны дойти до медработников в каждом российском регионе Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ дополнительно выделит почти 30,5 млрд рублей на поддержку регионального здравоохранения. Это позволит обеспечить достойную оплату труда медработников. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя. И чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей», — отметил премьер. По его словам, необходимо тщательно следить за тем, чтобы выделенное финансирование дошло до медработников. Ранее правительство РФ дополнительно выделило четырнадцати регионам РФ более 850 млрд рублей для модернизации первичного звена здравоохранения.Это позволит приобрести медицинское оборудование и автомобили, а также закупить модульные конструкции для работы врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Правительство РФ дополнительно выделит почти 30,5 млрд рублей на поддержку регионального здравоохранения. Это позволит обеспечить достойную оплату труда медработников. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя. И чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей», — отметил премьер. По его словам, необходимо тщательно следить за тем, чтобы выделенное финансирование дошло до медработников. Ранее правительство РФ дополнительно выделило четырнадцати регионам РФ более 850 млрд рублей для модернизации первичного звена здравоохранения.Это позволит приобрести медицинское оборудование и автомобили, а также закупить модульные конструкции для работы врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.