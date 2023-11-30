Мэр из ХМАО объявит режим повышенной готовности из-за морозов

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства во время сильного понижения температуры воздуха.
«На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры воздуха, в связи с чем главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным подписано постановление, которым будут руководствоваться все ведомства муниципалитета. Предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства будут переводиться в режим „повышенной готовности“», — указано в публикации официального канала властей района.
Специалисты ГО и ЧС круглосуточно отслеживают изменение температуры воздуха в Нижневартовском районе. При понижении показателей до — 30 градусов образовательные учреждения отменят массовые мероприятия и поездки детей за пределы поселений. Также для безопасности ограничат рейсы междугороднего пассажирского транспорта. В период сильных морозов жителям Нижневартовского района рекомендуют не планировать дальние поездки.
Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют 30-градусные морозы в ХМАО. В субботу 2 декабря ночью в некоторых районах округа температура воздуха опустится до — 29 градусов.
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