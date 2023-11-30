30 ноября 2023

Мэр из ХМАО объявит режим повышенной готовности из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозный день. Челябинск, холод, зима, погода, климат, мороз, пар
В сильные морозы в Нижневартовском районе могут отменить пассажирские рейсы между поселениями Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства во время сильного понижения температуры воздуха.

«На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры воздуха, в связи с чем главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным подписано постановление, которым будут руководствоваться все ведомства муниципалитета. Предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства будут переводиться в режим „повышенной готовности“», — указано в публикации официального канала властей района.

Специалисты ГО и ЧС круглосуточно отслеживают изменение температуры воздуха в Нижневартовском районе. При понижении показателей до — 30 градусов образовательные учреждения отменят массовые мероприятия и поездки детей за пределы поселений. Также для безопасности ограничат рейсы междугороднего пассажирского транспорта. В период сильных морозов жителям Нижневартовского района рекомендуют не планировать дальние поездки.

Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют 30-градусные морозы в ХМАО. В субботу 2 декабря ночью в некоторых районах округа температура воздуха опустится до — 29 градусов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства во время сильного понижения температуры воздуха. «На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры воздуха, в связи с чем главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным подписано постановление, которым будут руководствоваться все ведомства муниципалитета. Предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства будут переводиться в режим „повышенной готовности“», — указано в публикации официального канала властей района. Специалисты ГО и ЧС круглосуточно отслеживают изменение температуры воздуха в Нижневартовском районе. При понижении показателей до — 30 градусов образовательные учреждения отменят массовые мероприятия и поездки детей за пределы поселений. Также для безопасности ограничат рейсы междугороднего пассажирского транспорта. В период сильных морозов жителям Нижневартовского района рекомендуют не планировать дальние поездки. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют 30-градусные морозы в ХМАО. В субботу 2 декабря ночью в некоторых районах округа температура воздуха опустится до — 29 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...