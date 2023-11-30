Природа Погода Мэр из ХМАО объявит режим повышенной готовности из-за морозов 01 декабря 2023 в 15:44 Размер текста - 17 + В сильные морозы в Нижневартовском районе могут отменить пассажирские рейсы между поселениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства во время сильного понижения температуры воздуха. «На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры воздуха, в связи с чем главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным подписано постановление, которым будут руководствоваться все ведомства муниципалитета. Предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства будут переводиться в режим „повышенной готовности“», — указано в публикации официального канала властей района. Специалисты ГО и ЧС круглосуточно отслеживают изменение температуры воздуха в Нижневартовском районе. При понижении показателей до — 30 градусов образовательные учреждения отменят массовые мероприятия и поездки детей за пределы поселений. Также для безопасности ограничат рейсы междугороднего пассажирского транспорта. В период сильных морозов жителям Нижневартовского района рекомендуют не планировать дальние поездки. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют 30-градусные морозы в ХМАО. В субботу 2 декабря ночью в некоторых районах округа температура воздуха опустится до — 29 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства во время сильного понижения температуры воздуха. «На следующей неделе ожидается значительное понижение температуры воздуха, в связи с чем главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным подписано постановление, которым будут руководствоваться все ведомства муниципалитета. Предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства будут переводиться в режим „повышенной готовности“», — указано в публикации официального канала властей района. Специалисты ГО и ЧС круглосуточно отслеживают изменение температуры воздуха в Нижневартовском районе. При понижении показателей до — 30 градусов образовательные учреждения отменят массовые мероприятия и поездки детей за пределы поселений. Также для безопасности ограничат рейсы междугороднего пассажирского транспорта. В период сильных морозов жителям Нижневартовского района рекомендуют не планировать дальние поездки. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют 30-градусные морозы в ХМАО. В субботу 2 декабря ночью в некоторых районах округа температура воздуха опустится до — 29 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям