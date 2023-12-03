03 декабря 2023

Свердловчанин-контрактник сбежал с подругой из воинской части

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призыв, шапка, строй, мобилизация
Мужчина воевал в районе Луганска Фото:

В Воронежской области ищут 48-летнего контрактника Дмитрия Кайшева из Екатеринбурга. К нему в воинскую часть в поселении Ольховатка (Воронежская область) приехала подруга, и они сбежали.

«Помогите найти человека, покинул территорию части и не вернулся! Может находиться в Ольховатке, Забалотовке, Новая Усмань, Воронеж», — говорится в группе «Говорит Ольховатка» в соцсети «ВКонтакте». На мужчину опубликовали ориентировку, в которой, в частности, говорится, что 19 ноября в районе 23:00 он покинул территорию части, встретился со своей 32-летней подругой и скрылся в неизвестном направлении.

По словам сослуживца Дмитрия Кайшева, тот заключил контракт с Минобороны. Об этом он рассказал корреспонденту Voronezh1.RU. После исчезновения солдата искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, но результатов поиски не принесли. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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В Воронежской области ищут 48-летнего контрактника Дмитрия Кайшева из Екатеринбурга. К нему в воинскую часть в поселении Ольховатка (Воронежская область) приехала подруга, и они сбежали. «Помогите найти человека, покинул территорию части и не вернулся! Может находиться в Ольховатке, Забалотовке, Новая Усмань, Воронеж», — говорится в группе «Говорит Ольховатка» в соцсети «ВКонтакте». На мужчину опубликовали ориентировку, в которой, в частности, говорится, что 19 ноября в районе 23:00 он покинул территорию части, встретился со своей 32-летней подругой и скрылся в неизвестном направлении. По словам сослуживца Дмитрия Кайшева, тот заключил контракт с Минобороны. Об этом он рассказал корреспонденту Voronezh1.RU. После исчезновения солдата искали по адресам квартир, которые сдаются в Ольховатке и в Россоши, но результатов поиски не принесли. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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