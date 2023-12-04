В УМВД Перми проверили школьников, подложивших фекалии под дверь учительницы

05 декабря 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 28 октября в одном из подъездов жилого дома Фото: Илья Московец © URA.RU Управление МВД РФ по городу Перми провело проверку по заявлению, поступившему от пермячки, пожаловавшейся на школьников, подложивших фекалии под дверь своей учительнице. В результате в полиции отказались возбуждать дело об административном правонарушении. «Как ранее объясняла женщина, после подачи заявления полиция не предпринимала никаких действий. Спустя месяц, 4 декабря, ей пришел ответ от МВД. В возбуждении дела отказали, потому что проверка не показала административного правонарушения», — сообщило 59.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в одном из подъездов жилого дома на улице Звонарева, 4, двое подростков подложили фекалии под дверь учительницы. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, а старшая по дому обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру.

Управление МВД РФ по городу Перми провело проверку по заявлению, поступившему от пермячки, пожаловавшейся на школьников, подложивших фекалии под дверь своей учительнице. В результате в полиции отказались возбуждать дело об административном правонарушении. «Как ранее объясняла женщина, после подачи заявления полиция не предпринимала никаких действий. Спустя месяц, 4 декабря, ей пришел ответ от МВД. В возбуждении дела отказали, потому что проверка не показала административного правонарушения», — сообщило 59.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в одном из подъездов жилого дома на улице Звонарева, 4, двое подростков подложили фекалии под дверь учительницы. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, а старшая по дому обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру.