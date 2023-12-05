Екатеринбуржцев предупредили об очередях в метро из-за замены турникетов

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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, оплата, турникет, оплата проезда, турникеты, метрополитен, метро, станция 1905 года
С 11 декабря в метро начнут менять турникеты Фото:

С 11 декабря на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге будут менять старые турникеты на новые. Из-за этого возможны очереди, сообщает пресс-служба метрополитена в telegram-канале.

«В связи с этим возможны временные перекрытия части действующих турникетов, а также скопление пассажиров в кассовом зале в часы пик. Приносим вам свои извинения и надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении.

Обновление турникетов летом анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На станциях метро планируется поставить 100 новых турникетов. На их закупку потратили 302,6 млн рублей. Новые турникеты должны будут избавить метро от очередей.

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С 11 декабря на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге будут менять старые турникеты на новые. Из-за этого возможны очереди, сообщает пресс-служба метрополитена в telegram-канале. «В связи с этим возможны временные перекрытия части действующих турникетов, а также скопление пассажиров в кассовом зале в часы пик. Приносим вам свои извинения и надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении. Обновление турникетов летом анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На станциях метро планируется поставить 100 новых турникетов. На их закупку потратили 302,6 млн рублей. Новые турникеты должны будут избавить метро от очередей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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