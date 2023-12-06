В январе челябинцы смогут сэкономить на отдыхе в Египте и Таиланде

06 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Отдохнуть в южных странах после январских каникул челябинцы смогут со скидками Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU В январе жители Челябинска смогут сэкономить на отдыхе в Египте, Таиланде и других южных странах. Как URA.RU сообщила президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, цены снижены на туры после новогодних каникул. «Выходит много выгодных предложений на Египет, Таиланд, Шри-Ланку и другие направления. Период, на который они распространяются, начнется после новогодних каникул. Это традиционное время, когда цены снижаются», — уточнила URA.RU Лобода. Падение цен существенное. В Египет 7 января из Екатеринбурга в трехзвездочный отель с системой питания «все включено» на неделю можно улететь за 38 тысяч рублей на человека. Минимальные цены на поездку на Шри-Ланку 16 января начинаются от 87 тысяч рублей на человека. За такие деньги получится отдохнуть в трехзвездочном отеле 10 дней без питания или с завтраками. При поездках в Таиланд на тот же срок средний ценник на отдых в отеле «три звезды» с завтраками с 12 января составит 85 тысяч рублей на человека. В каникулы он будет начинаться от 110 тысяч рублей. Снижение ожидается и на поездки в Турцию. Отдых там остается недешевым, поскольку в зимний период работают отели высокого уровня. В некоторых из гостиниц действуют бассейны с подогреваемой морской водой. Из Челябинска вылететь получится только в Стамбул. Зато в туре с вылетом из Екатеринбурга стоимость номера в трехзвездочном отеле Анатолийского побережья после 7 января начинается примерно от 50 тысяч рублей на человека. Провести время в той же гостинице с 3 января встанет в два раза дороже. После праздников в два раза упадет цена и в ОАЭ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январе жители Челябинска смогут сэкономить на отдыхе в Египте, Таиланде и других южных странах. Как URA.RU сообщила президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, цены снижены на туры после новогодних каникул. «Выходит много выгодных предложений на Египет, Таиланд, Шри-Ланку и другие направления. Период, на который они распространяются, начнется после новогодних каникул. Это традиционное время, когда цены снижаются», — уточнила URA.RU Лобода. Падение цен существенное. В Египет 7 января из Екатеринбурга в трехзвездочный отель с системой питания «все включено» на неделю можно улететь за 38 тысяч рублей на человека. Минимальные цены на поездку на Шри-Ланку 16 января начинаются от 87 тысяч рублей на человека. За такие деньги получится отдохнуть в трехзвездочном отеле 10 дней без питания или с завтраками. При поездках в Таиланд на тот же срок средний ценник на отдых в отеле «три звезды» с завтраками с 12 января составит 85 тысяч рублей на человека. В каникулы он будет начинаться от 110 тысяч рублей. Снижение ожидается и на поездки в Турцию. Отдых там остается недешевым, поскольку в зимний период работают отели высокого уровня. В некоторых из гостиниц действуют бассейны с подогреваемой морской водой. Из Челябинска вылететь получится только в Стамбул. Зато в туре с вылетом из Екатеринбурга стоимость номера в трехзвездочном отеле Анатолийского побережья после 7 января начинается примерно от 50 тысяч рублей на человека. Провести время в той же гостинице с 3 января встанет в два раза дороже. После праздников в два раза упадет цена и в ОАЭ.