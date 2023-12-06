06 декабря 2023

В Челябинске на пяти улицах часть полос отдадут общественному транспорту. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выделенная полоса движения общественного транспорта. Челябинск, маршрутное такси, выделенная полоса, асфальт, улица, маршрутка, дорога, полоса общественного транспорта, выделенка
За выезд обычного транспорта на выделенную полосу предусмотрен штраф Фото:

В Челябинске в 2024 году число выделенных полос для общественного транспорта добавится на пяти улицах. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе мэрии.

«Выделенные полосы появятся на улице Воровского от Тимирязева до Блюхера и на проспекте Ленина от Энгельса до Воровского. Также отдадут общественному транспорту часть полос на Свердловском проспекте от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, на улице Героев Танкограда от проспекта Ленина до Комарова и на улице Комарова от Героев Танкограда до Октябрьской. В случае подтверждения возможности организации „выделенок“ проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году», — сообщили в пресс-службе.

В 2023 году «выделенки» появились на четырех улицах города. Общая протяженность выделенных полос в Челябинске на конец 2023 года составила 15 километров.

Выделенные для общественного транспорта полосы сокращают их количество для остального транспорта
Выделенные для общественного транспорта полосы сокращают их количество для остального транспорта
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в 2024 году число выделенных полос для общественного транспорта добавится на пяти улицах. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе мэрии. «Выделенные полосы появятся на улице Воровского от Тимирязева до Блюхера и на проспекте Ленина от Энгельса до Воровского. Также отдадут общественному транспорту часть полос на Свердловском проспекте от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, на улице Героев Танкограда от проспекта Ленина до Комарова и на улице Комарова от Героев Танкограда до Октябрьской. В случае подтверждения возможности организации „выделенок“ проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году», — сообщили в пресс-службе. В 2023 году «выделенки» появились на четырех улицах города. Общая протяженность выделенных полос в Челябинске на конец 2023 года составила 15 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...