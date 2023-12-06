В Челябинске в 2024 году число выделенных полос для общественного транспорта добавится на пяти улицах. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе мэрии.
«Выделенные полосы появятся на улице Воровского от Тимирязева до Блюхера и на проспекте Ленина от Энгельса до Воровского. Также отдадут общественному транспорту часть полос на Свердловском проспекте от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, на улице Героев Танкограда от проспекта Ленина до Комарова и на улице Комарова от Героев Танкограда до Октябрьской. В случае подтверждения возможности организации „выделенок“ проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году», — сообщили в пресс-службе.
В 2023 году «выделенки» появились на четырех улицах города. Общая протяженность выделенных полос в Челябинске на конец 2023 года составила 15 километров.
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