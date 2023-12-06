06 декабря 2023

Аналитики назвали самые дорогие вакансии в ХМАО с работой на удаленке

Head Hunter: больше всего на удаленке в ХМАО платят маркетологам и программистам
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего на удаленке в ХМАО платят маркетологам и программистам Фото:

Самую большую зарплату на удаленке в ХМАО готовы платить маркетологам и программистам. Сотрудники могут рассчитывать на 150—200 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter.

«Среди самых прибыльных вакансий в ХМАО, на которых можно работать удаленно, — директор по маркетингу. Сотруднику готовы платить от 200 тысяч рублей на руки. Веб-программист может рассчитывать на 150 тысяч до вычета налогов. А у начальника службы охраны труда зарплатная вилка выходит до 150 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования.

Прибыльные должности на удаленке в ХМАО также могут получить дизайнеры интерьера (от 70 до 170 тысяч рублей) и менеджеры по продажам. Например, B2B-специалист может заработать до 150 тысяч. А югорским онлайн-репетиторам готовы платить до 100 тысяч на руки.

Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО начали повышать зарплаты перед Новым годом. Средняя предлагаемая оплата по региону на предприятиях выросла почти до 60 тысяч рублей.

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Самую большую зарплату на удаленке в ХМАО готовы платить маркетологам и программистам. Сотрудники могут рассчитывать на 150—200 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Среди самых прибыльных вакансий в ХМАО, на которых можно работать удаленно, — директор по маркетингу. Сотруднику готовы платить от 200 тысяч рублей на руки. Веб-программист может рассчитывать на 150 тысяч до вычета налогов. А у начальника службы охраны труда зарплатная вилка выходит до 150 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. Прибыльные должности на удаленке в ХМАО также могут получить дизайнеры интерьера (от 70 до 170 тысяч рублей) и менеджеры по продажам. Например, B2B-специалист может заработать до 150 тысяч. А югорским онлайн-репетиторам готовы платить до 100 тысяч на руки. Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО начали повышать зарплаты перед Новым годом. Средняя предлагаемая оплата по региону на предприятиях выросла почти до 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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