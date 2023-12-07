На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв

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Сотрудник Росгвардии погиб во время взрыва (архивное фото) Фото:

На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв. Об этом сообщает прокуратура.

«Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Другие подробности произошедшего не уточняются.

По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб. Еще двое получили ранения в результате происшествия на полигоне в Рязанской области.

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На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв. Об этом сообщает прокуратура. «Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Другие подробности произошедшего не уточняются. По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб. Еще двое получили ранения в результате происшествия на полигоне в Рязанской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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