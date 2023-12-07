На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв

07 декабря 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Сотрудник Росгвардии погиб во время взрыва (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв. Об этом сообщает прокуратура. «Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Другие подробности произошедшего не уточняются. По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб. Еще двое получили ранения в результате происшествия на полигоне в Рязанской области.

На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв. Об этом сообщает прокуратура. «Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Другие подробности произошедшего не уточняются. По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб. Еще двое получили ранения в результате происшествия на полигоне в Рязанской области.