Сотрудник Росгвардии погиб во время взрыва (архивное фото)
На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв. Об этом сообщает прокуратура.
«Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Другие подробности произошедшего не уточняются.
По данным СК, один сотрудник Росгвардии погиб. Еще двое получили ранения в результате происшествия на полигоне в Рязанской области.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!