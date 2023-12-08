В одном из районов ХМАО открыли место для экстремальных видов спорта зимой. Видео

В одном из районов ХМАО открыли сноу-парк
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В Белоярском районе 8 декабря открыли сноу-парк Фото:

В Белоярском районе (ХМАО) 8 декабря на Белой горке состоялось открытие сноу-парка для экстремальных видов спорта в зимнее время. Об этом сообщил глава района Сергей Маненков.

«Это место [сноу-парк] состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», — написал в своем telegram-канале Маненков.

По словам главы района, на открытие выступили профессиональные сноубордисты, прилетевших из Москвы. Он уточнил, что спортсмены выполнили трюки высшего пилотажа. После этого они для всех желающих провели мастер-классы.

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В Белоярском районе (ХМАО) 8 декабря на Белой горке состоялось открытие сноу-парка для экстремальных видов спорта в зимнее время. Об этом сообщил глава района Сергей Маненков. «Это место [сноу-парк] состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», — написал в своем telegram-канале Маненков. По словам главы района, на открытие выступили профессиональные сноубордисты, прилетевших из Москвы. Он уточнил, что спортсмены выполнили трюки высшего пилотажа. После этого они для всех желающих провели мастер-классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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