В Белоярском районе (ХМАО) 8 декабря на Белой горке состоялось открытие сноу-парка для экстремальных видов спорта в зимнее время. Об этом сообщил глава района Сергей Маненков.
«Это место [сноу-парк] состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», — написал в своем telegram-канале Маненков.
По словам главы района, на открытие выступили профессиональные сноубордисты, прилетевших из Москвы. Он уточнил, что спортсмены выполнили трюки высшего пилотажа. После этого они для всех желающих провели мастер-классы.
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