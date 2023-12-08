В одном из районов ХМАО открыли место для экстремальных видов спорта зимой. Видео

В одном из районов ХМАО открыли сноу-парк

08 декабря 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе 8 декабря открыли сноу-парк Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Белоярском районе (ХМАО) 8 декабря на Белой горке состоялось открытие сноу-парка для экстремальных видов спорта в зимнее время. Об этом сообщил глава района Сергей Маненков. «Это место [сноу-парк] состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», — написал в своем telegram-канале Маненков. По словам главы района, на открытие выступили профессиональные сноубордисты, прилетевших из Москвы. Он уточнил, что спортсмены выполнили трюки высшего пилотажа. После этого они для всех желающих провели мастер-классы.

В Белоярском районе (ХМАО) 8 декабря на Белой горке состоялось открытие сноу-парка для экстремальных видов спорта в зимнее время. Об этом сообщил глава района Сергей Маненков. «Это место [сноу-парк] состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», — написал в своем telegram-канале Маненков. По словам главы района, на открытие выступили профессиональные сноубордисты, прилетевших из Москвы. Он уточнил, что спортсмены выполнили трюки высшего пилотажа. После этого они для всех желающих провели мастер-классы.