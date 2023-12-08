08 декабря 2023

WSJ: ВСУ не смогут организовать нового контрнаступления до 2025 года

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Вооруженные силы Украины. stock, засада, всу, украинские военные, дрг, stock
Внутриполитические разборки на Украине могут помешать новому контрнаступлению Фото:
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Вооруженным силам Украины будет тяжело организовать новое широкомасштабное контрнаступление до 2025 года. Своими доводами с читателями поделилось американское издание The Wall Street Journal.

«Истощенной Украине нужно время для восстановления, она, вероятно, не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — говорится в статье WSJ. По мнению авторов статьи, Украина не смогла сильно поменять линию фронта и ей не удалось отбросить российские войска. Более того, она сейчас занимается подготовкой к обороне, чтобы не допустить продвижения России.

По мнению журналистов стоит вопрос о продолжении экономической и военной помощи союзников в Европе и в лице США. Еще одним фактором являются внутриполитические разборки на Украине, которые отрицательно сказываются на морально духе не только солдат, но и всей нации.

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Вооруженным силам Украины будет тяжело организовать новое широкомасштабное контрнаступление до 2025 года. Своими доводами с читателями поделилось американское издание The Wall Street Journal. «Истощенной Украине нужно время для восстановления, она, вероятно, не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — говорится в статье WSJ. По мнению авторов статьи, Украина не смогла сильно поменять линию фронта и ей не удалось отбросить российские войска. Более того, она сейчас занимается подготовкой к обороне, чтобы не допустить продвижения России. По мнению журналистов стоит вопрос о продолжении экономической и военной помощи союзников в Европе и в лице США. Еще одним фактором являются внутриполитические разборки на Украине, которые отрицательно сказываются на морально духе не только солдат, но и всей нации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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