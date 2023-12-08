WSJ: ВСУ не смогут организовать нового контрнаступления до 2025 года

09 декабря 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Внутриполитические разборки на Украине могут помешать новому контрнаступлению Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины будет тяжело организовать новое широкомасштабное контрнаступление до 2025 года. Своими доводами с читателями поделилось американское издание The Wall Street Journal. «Истощенной Украине нужно время для восстановления, она, вероятно, не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — говорится в статье WSJ . По мнению авторов статьи, Украина не смогла сильно поменять линию фронта и ей не удалось отбросить российские войска. Более того, она сейчас занимается подготовкой к обороне, чтобы не допустить продвижения России. По мнению журналистов стоит вопрос о продолжении экономической и военной помощи союзников в Европе и в лице США. Еще одним фактором являются внутриполитические разборки на Украине, которые отрицательно сказываются на морально духе не только солдат, но и всей нации.

Вооруженным силам Украины будет тяжело организовать новое широкомасштабное контрнаступление до 2025 года. Своими доводами с читателями поделилось американское издание The Wall Street Journal. «Истощенной Украине нужно время для восстановления, она, вероятно, не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — говорится в статье WSJ. По мнению авторов статьи, Украина не смогла сильно поменять линию фронта и ей не удалось отбросить российские войска. Более того, она сейчас занимается подготовкой к обороне, чтобы не допустить продвижения России. По мнению журналистов стоит вопрос о продолжении экономической и военной помощи союзников в Европе и в лице США. Еще одним фактором являются внутриполитические разборки на Украине, которые отрицательно сказываются на морально духе не только солдат, но и всей нации.