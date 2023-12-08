TM: в США хотят изменить ключевое положение по переговорам Украины с РФ

Вашингтон подталкивает Украину отказаться от выбора условий победы

09 декабря 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

По мнению Вашингтона Украина сама должна определить условия победы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После провала украинского контрнаступления американцы пересматривают вариант, где Украина может определять условия победы в переговорах с Россией. Об этом сообщили источники, близкие к чиновникам американской администрации. «Американские участники встречи с учетом ограниченных успехов Киева даже предложили пересмотреть давнюю политику США, согласно которой Украина определяет условия победы в конфликте», — сообщает портал Messenger со ссылкой на источники. Эти условия обсуждались американцами в ноябре при встрече с украинской делегацией. По словам источника, чиновники из Вашингтона боятся, что сенат заблокирует помощь Украине. После чего цели контрнаступления будут окончательно не выполнимыми. По мнению обозревателя Лукаса Лейроса, общественное мнение на Западе готовят к поражению Украины, передает RT. Он считает, что чиновники в США начали объяснять людям о неизбежном провале украинских военных.

После провала украинского контрнаступления американцы пересматривают вариант, где Украина может определять условия победы в переговорах с Россией. Об этом сообщили источники, близкие к чиновникам американской администрации. «Американские участники встречи с учетом ограниченных успехов Киева даже предложили пересмотреть давнюю политику США, согласно которой Украина определяет условия победы в конфликте», — сообщает портал Messenger со ссылкой на источники. Эти условия обсуждались американцами в ноябре при встрече с украинской делегацией. По словам источника, чиновники из Вашингтона боятся, что сенат заблокирует помощь Украине. После чего цели контрнаступления будут окончательно не выполнимыми. По мнению обозревателя Лукаса Лейроса, общественное мнение на Западе готовят к поражению Украины, передает RT. Он считает, что чиновники в США начали объяснять людям о неизбежном провале украинских военных.