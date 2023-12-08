Пермяки не могут улететь в Новосибирск

В Большом Савино задерживают самолет до Новосибирска
В пермском аэропорту Большое Савино задерживают борт в Новосибирск. Также на два часа отложено прибытие самолета из столицы Сибирского федерального округа в Пермь. Эта информация содержится в онлайн-табло аэропорта.
Вылет из Перми борта S7 5040 авиакомпании «S7 Airlines» отложен на два часа. Расчетное время: 19:20. Из Новосибирска задерживают самолет S7 5039 этого же перевозчика. Прибытие перенесено с 16:45 на 18:55, указано на сайте пермского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Большое Савино. Ответ ожидается.
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