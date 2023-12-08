Пермяки не могут улететь в Новосибирск

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают прилет и вылет в Новосибирск

09 декабря 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Большом Савино задерживают самолет до Новосибирска Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В пермском аэропорту Большое Савино задерживают борт в Новосибирск. Также на два часа отложено прибытие самолета из столицы Сибирского федерального округа в Пермь. Эта информация содержится в онлайн-табло аэропорта. Вылет из Перми борта S7 5040 авиакомпании «S7 Airlines» отложен на два часа. Расчетное время: 19:20. Из Новосибирска задерживают самолет S7 5039 этого же перевозчика. Прибытие перенесено с 16:45 на 18:55, указано на сайте пермского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Большое Савино. Ответ ожидается.

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают борт в Новосибирск. Также на два часа отложено прибытие самолета из столицы Сибирского федерального округа в Пермь. Эта информация содержится в онлайн-табло аэропорта. Вылет из Перми борта S7 5040 авиакомпании «S7 Airlines» отложен на два часа. Расчетное время: 19:20. Из Новосибирска задерживают самолет S7 5039 этого же перевозчика. Прибытие перенесено с 16:45 на 18:55, указано на сайте пермского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Большое Савино. Ответ ожидается.