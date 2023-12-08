08 декабря 2023

Пермяки не могут улететь в Новосибирск

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают прилет и вылет в Новосибирск
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, парковка для инвалидов, парковка, большое савино, международный аэропорт пермь
В Большом Савино задерживают самолет до Новосибирска Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино задерживают борт в Новосибирск. Также на два часа отложено прибытие самолета из столицы Сибирского федерального округа в Пермь. Эта информация содержится в онлайн-табло аэропорта.

Вылет из Перми борта S7 5040 авиакомпании «S7 Airlines» отложен на два часа. Расчетное время: 19:20. Из Новосибирска задерживают самолет S7 5039 этого же перевозчика. Прибытие перенесено с 16:45 на 18:55, указано на сайте пермского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Большое Савино. Ответ ожидается.

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В пермском аэропорту Большое Савино задерживают борт в Новосибирск. Также на два часа отложено прибытие самолета из столицы Сибирского федерального округа в Пермь. Эта информация содержится в онлайн-табло аэропорта. Вылет из Перми борта S7 5040 авиакомпании «S7 Airlines» отложен на два часа. Расчетное время: 19:20. Из Новосибирска задерживают самолет S7 5039 этого же перевозчика. Прибытие перенесено с 16:45 на 18:55, указано на сайте пермского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Большое Савино. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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