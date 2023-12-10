В ХМАО суд запретил депутату-банкроту работать руководителем

В Нефтеюганске прокуратура выиграла иск в о запрете работы депутата Никитина

11 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутат Александр Никитин не может занимать руководящую должность на нынешнем месте работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд запретил депутату думы Нефтеюганска (ХМАО) Александру Никитину работать в должности замдиректора спорткомплекса «Жемчужина Югры». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Никитин признан банкротом, а этот статус не позволяет занимать руководящие должности. Прокуратура обратилась в суд и он поддержал позицию надзорного ведомства. Никитину в последнее время, вообще, не везет. Сначала он ушел в отставку с поста вице-спикера городской думы после того, как губернатор [Югры Наталья Комарова] поручила провести служебную проверку в его отношении. А теперь еще и лишился должности», — сообщил инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили журналисту агентства, что суд удовлетворил исковые требования нефтеюганской межрайонной прокуратуры. Сам Никитин в общении с URA.RU заявил, что отказывается от комментариев. По данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, депутат не сумел выплатить долг в размере четырех миллионов рублей. Процедура банкротства завершилась в конце апреля 2021 года.

Суд запретил депутату думы Нефтеюганска (ХМАО) Александру Никитину работать в должности замдиректора спорткомплекса «Жемчужина Югры». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Никитин признан банкротом, а этот статус не позволяет занимать руководящие должности. Прокуратура обратилась в суд и он поддержал позицию надзорного ведомства. Никитину в последнее время, вообще, не везет. Сначала он ушел в отставку с поста вице-спикера городской думы после того, как губернатор [Югры Наталья Комарова] поручила провести служебную проверку в его отношении. А теперь еще и лишился должности», — сообщил инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили журналисту агентства, что суд удовлетворил исковые требования нефтеюганской межрайонной прокуратуры. Сам Никитин в общении с URA.RU заявил, что отказывается от комментариев. По данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, депутат не сумел выплатить долг в размере четырех миллионов рублей. Процедура банкротства завершилась в конце апреля 2021 года.