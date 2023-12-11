Власти ХМАО остановят предоставление пособия на детей, чтобы избежать двойных выплат

С января 2024 года единое пособие заменит прочие выплаты на детей в ХМАО

12 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

2023 год являлся переходным периодом предоставления пособий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января 2024 года в Югре отменят ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет из-за введения единого пособия. Таким образом власти округа хотят избежать дублирования мер поддержки. Проект закона, внесенный департаментом соцразвития ХМАО, опубликовали на сайте окружной думы. «Признать утратившими силу с 1 января 2024 года предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, в связи с введением с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемых Фондом пенсионного и социального страхования РФ», — сообщается в документе. Это поможет оказывать адресную помощь югорчанам, не дублируя выплаты. По данным депсоцразвития Югры, 2023 год являлся переходным периодом предоставления пособий для семей, которые оформили их до 1 января 2023 года. Учитывая, что период назначения выплат составляет 1 год, срок окончания предоставления выплат — 31 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало о том, что единое пособие для семей с детьми до 17 лет заменит шесть других выплат. Пособие предназначено для семей с невысокими доходами, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января 2024 года в Югре отменят ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет из-за введения единого пособия. Таким образом власти округа хотят избежать дублирования мер поддержки. Проект закона, внесенный департаментом соцразвития ХМАО, опубликовали на сайте окружной думы. «Признать утратившими силу с 1 января 2024 года предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, в связи с введением с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемых Фондом пенсионного и социального страхования РФ», — сообщается в документе. Это поможет оказывать адресную помощь югорчанам, не дублируя выплаты. По данным депсоцразвития Югры, 2023 год являлся переходным периодом предоставления пособий для семей, которые оформили их до 1 января 2023 года. Учитывая, что период назначения выплат составляет 1 год, срок окончания предоставления выплат — 31 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало о том, что единое пособие для семей с детьми до 17 лет заменит шесть других выплат. Пособие предназначено для семей с невысокими доходами, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки.