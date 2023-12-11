В Пермском крае следователи нашли в снегу тело 61-летнего мужчины

11 декабря 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Злоумышленник вывез тело погибшего в лес, чтобы скрыть следы преступления Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В селе Бикбарда Куединского округа (Пермский край) в лесном массиве в снегу следователи обнаружили тело 61-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина был убит в ходе конфликта. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В дневное время 6 декабря в лесном массиве в 8-ми километрах от села Бикбарда Куединского муниципального округа Пермского края было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Чернушинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится на сайте ведомства. Подозреваемым в совершении преступления является 45-летий житель Куединского округа, сейчас он находится под стражей. По данным следствия, мужчина избил своего оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он увез на снегоходе тело погибшего за восемь километров от места совершения преступления и закопал в снегу. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

В селе Бикбарда Куединского округа (Пермский край) в лесном массиве в снегу следователи обнаружили тело 61-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина был убит в ходе конфликта. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В дневное время 6 декабря в лесном массиве в 8-ми километрах от села Бикбарда Куединского муниципального округа Пермского края было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту Чернушинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится на сайте ведомства. Подозреваемым в совершении преступления является 45-летий житель Куединского округа, сейчас он находится под стражей. По данным следствия, мужчина избил своего оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он увез на снегоходе тело погибшего за восемь километров от места совершения преступления и закопал в снегу. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.