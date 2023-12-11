11 декабря 2023

У школьников ХМАО отменили занятия второй смены из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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12 декабря объявлена актировка для второй смены образовательных учреждений ХМАО Фото:

В школах ХМАО из-за аномальных морозов отменили уроки у школьников, обучающихся во вторую смену. По данным портала «Госуслуги» во многих городах округа актированные дни объявлены для учащихся с 1-го по 11-й классы.

«Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. На момент объявления температура — 34,7 градуса, ветер 3 м/с», — указано в информационном сообщении.

Все школьники освобождены от занятий в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. В Когалыме, Нягани, Югорске, Советском, Кондинском и Октябрьском районах отменены занятия для учащихся 1-х — 8-х классов. В Белоярском, Березовском районах и Урае актировка объявлена только для начальной школы.

Ранее URA.RU писало, что 12 декабря из-за морозов во многих городах ХМАО объявлены актированные дни. Занятия отменили у школьников с 1-го по 11-й классы.

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В школах ХМАО из-за аномальных морозов отменили уроки у школьников, обучающихся во вторую смену. По данным портала «Госуслуги» во многих городах округа актированные дни объявлены для учащихся с 1-го по 11-й классы. «Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. На момент объявления температура — 34,7 градуса, ветер 3 м/с», — указано в информационном сообщении. Все школьники освобождены от занятий в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. В Когалыме, Нягани, Югорске, Советском, Кондинском и Октябрьском районах отменены занятия для учащихся 1-х — 8-х классов. В Белоярском, Березовском районах и Урае актировка объявлена только для начальной школы. Ранее URA.RU писало, что 12 декабря из-за морозов во многих городах ХМАО объявлены актированные дни. Занятия отменили у школьников с 1-го по 11-й классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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