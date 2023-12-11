У школьников ХМАО отменили занятия второй смены из-за аномальных морозов

В школах ХМАО из-за аномальных морозов отменили уроки у школьников, обучающихся во вторую смену. По данным портала «Госуслуги» во многих городах округа актированные дни объявлены для учащихся с 1-го по 11-й классы.
«Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. На момент объявления температура — 34,7 градуса, ветер 3 м/с», — указано в информационном сообщении.
Все школьники освобождены от занятий в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. В Когалыме, Нягани, Югорске, Советском, Кондинском и Октябрьском районах отменены занятия для учащихся 1-х — 8-х классов. В Белоярском, Березовском районах и Урае актировка объявлена только для начальной школы.
Ранее URA.RU писало, что 12 декабря из-за морозов во многих городах ХМАО объявлены актированные дни. Занятия отменили у школьников с 1-го по 11-й классы.
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