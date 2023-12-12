В Перми завершили строительство проблемного дома

13 декабря 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Строительство дома началось восемь лет назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми завершили строительство дома на улице Кировоградская, 70. Дольщики ждали своих квартир с 2015 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своей telegram-канале. «Завершен еще один крупный долгострой — дом на ул. Кировоградская, 70 в Кировском районе Перми. В этом доме обманутыми оказались 138 дольщиков, своих квартир люди ждали с 2015 года», — сообщил губернатор. Он добавил, что здание успешно прошло итоговую проверку. После того как дом сдадут в эксплуатацию, начнут выдавать ключи жильцам. О жилом комплексе известно, что его достраивали при поддержке Фонда развития территорий и средств краевого бюджета. Здание имеет 19 этажей, рядом находится детская площадка, а из окон открывается красивый вид на реку Кама. Губернатор отметил, что в Кировском районе достраиваются еще два долгостроя на улице Юнг Прикамья, 14 и улице Сокольская, 10б. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми достроили дом на улице Толмачева, 15. Жильцы ждали свои квартиры с 2008 года.

В Перми завершили строительство дома на улице Кировоградская, 70. Дольщики ждали своих квартир с 2015 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своей telegram-канале. «Завершен еще один крупный долгострой — дом на ул. Кировоградская, 70 в Кировском районе Перми. В этом доме обманутыми оказались 138 дольщиков, своих квартир люди ждали с 2015 года», — сообщил губернатор. Он добавил, что здание успешно прошло итоговую проверку. После того как дом сдадут в эксплуатацию, начнут выдавать ключи жильцам. О жилом комплексе известно, что его достраивали при поддержке Фонда развития территорий и средств краевого бюджета. Здание имеет 19 этажей, рядом находится детская площадка, а из окон открывается красивый вид на реку Кама. Губернатор отметил, что в Кировском районе достраиваются еще два долгостроя на улице Юнг Прикамья, 14 и улице Сокольская, 10б. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми достроили дом на улице Толмачева, 15. Жильцы ждали свои квартиры с 2008 года.