12 декабря 2023

В Перми завершили строительство проблемного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дома началось восемь лет назад Фото:

В Перми завершили строительство дома на улице Кировоградская, 70. Дольщики ждали своих квартир с 2015 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своей telegram-канале.

«Завершен еще один крупный долгострой — дом на ул. Кировоградская, 70 в Кировском районе Перми. В этом доме обманутыми оказались 138 дольщиков, своих квартир люди ждали с 2015 года», — сообщил губернатор.

Он добавил, что здание успешно прошло итоговую проверку. После того как дом сдадут в эксплуатацию, начнут выдавать ключи жильцам. О жилом комплексе известно, что его достраивали при поддержке Фонда развития территорий и средств краевого бюджета. Здание имеет 19 этажей, рядом находится детская площадка, а из окон открывается красивый вид на реку Кама. Губернатор отметил, что в Кировском районе достраиваются еще два долгостроя на улице Юнг Прикамья, 14 и улице Сокольская, 10б.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми достроили дом на улице Толмачева, 15. Жильцы ждали свои квартиры с 2008 года.

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В Перми завершили строительство дома на улице Кировоградская, 70. Дольщики ждали своих квартир с 2015 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своей telegram-канале. «Завершен еще один крупный долгострой — дом на ул. Кировоградская, 70 в Кировском районе Перми. В этом доме обманутыми оказались 138 дольщиков, своих квартир люди ждали с 2015 года», — сообщил губернатор. Он добавил, что здание успешно прошло итоговую проверку. После того как дом сдадут в эксплуатацию, начнут выдавать ключи жильцам. О жилом комплексе известно, что его достраивали при поддержке Фонда развития территорий и средств краевого бюджета. Здание имеет 19 этажей, рядом находится детская площадка, а из окон открывается красивый вид на реку Кама. Губернатор отметил, что в Кировском районе достраиваются еще два долгостроя на улице Юнг Прикамья, 14 и улице Сокольская, 10б. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми достроили дом на улице Толмачева, 15. Жильцы ждали свои квартиры с 2008 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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