Теплая вода залила с 1 по 4 этажи школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермской гимназии №1 прорвало трубу отопления. Теплая вода затопила с 1 по 4 этажи.

«13 декабря в 03:39 произошла аварийная ситуация (прорыв калорифера). В гимназии №1 в Индустриальном районе на улице Леонова,14 затопило помещения с четвертого по первый этажи. В учреждении для ликвидации последствий аварии работают сотрудники обслуживающей организации, сотрудники клининговой службы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что уроки будут проводить в режиме онлайн до 15 декабря. К концу недели аварию и ее последствия планируют устранить.