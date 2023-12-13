Теплая вода залила с 1 по 4 этажи школы
В пермской гимназии №1 прорвало трубу отопления. Теплая вода затопила с 1 по 4 этажи.
«13 декабря в 03:39 произошла аварийная ситуация (прорыв калорифера). В гимназии №1 в Индустриальном районе на улице Леонова,14 затопило помещения с четвертого по первый этажи. В учреждении для ликвидации последствий аварии работают сотрудники обслуживающей организации, сотрудники клининговой службы», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что уроки будут проводить в режиме онлайн до 15 декабря. К концу недели аварию и ее последствия планируют устранить.
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