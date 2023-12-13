В пермской гимназии прорвало трубу с кипятком. Видео

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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, мчс, затопление, горячая вода, огонь, детский сад теремок, кипяток, пар, улица крылова56
Теплая вода залила с 1 по 4 этажи школы Фото:

В пермской гимназии №1 прорвало трубу отопления. Теплая вода затопила с 1 по 4 этажи.

«13 декабря в 03:39 произошла аварийная ситуация (прорыв калорифера). В гимназии №1 в Индустриальном районе на улице Леонова,14 затопило помещения с четвертого по первый этажи. В учреждении для ликвидации последствий аварии работают сотрудники обслуживающей организации, сотрудники клининговой службы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что уроки будут проводить в режиме онлайн до 15 декабря. К концу недели аварию и ее последствия планируют устранить.

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В пермской гимназии №1 прорвало трубу отопления. Теплая вода затопила с 1 по 4 этажи. «13 декабря в 03:39 произошла аварийная ситуация (прорыв калорифера). В гимназии №1 в Индустриальном районе на улице Леонова,14 затопило помещения с четвертого по первый этажи. В учреждении для ликвидации последствий аварии работают сотрудники обслуживающей организации, сотрудники клининговой службы», — сообщили в пресс-службе мэрии. Уточняется, что уроки будут проводить в режиме онлайн до 15 декабря. К концу недели аварию и ее последствия планируют устранить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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