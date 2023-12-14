Курс доллара обвалился в начале торгов

Курс американской валюты к текущему моменту падает до 89,52 рубля
Курс доллара опустился до 89,52 рубля. Это следует из данных Московской биржи.
В начале торгов курс рубля вырос к доллару и снизился к юаню и евро. Курс европейской валюты составил 97,62 рубля.
Ранее, 12 декабря, курс доллара опустился ниже 90 рублей, до 89,98. Такое падение произошло впервые с 1 декабря.
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