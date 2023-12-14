Автомобиль будет использоваться для устранения аварий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод спецтехники «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) создал машину для аварийных служб на комбинированном ходу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, автомобиль может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным путям.

«Изготовили автомобиль аварийной службы с комбинированным ходом на шасси „КАМАЗ 43502“. Машина может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным путям», — сообщили URA.RU на заводе.

Автомобиль отправится в Санкт-Петербург. Техника позволит оперативно устранять повреждения контактных сетей троллейбуса и трамвая, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте.

Для передвижения по трамвайному полотну автомобиль оборудован направляющим устройством железнодорожного хода. Конструкция состоит из переднего и заднего механизма для удержания и приведения в движение по рельсовому пути. Опускание и подъем данных элементов осуществляется при помощи гидроцилиндров.

Фургон автомобиля изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Внутри стоят сидения для перевозки рабочей бригады, лестница, которая ведет на рабочую площадку, стеллажи, печь и переговорное устройство. Снаружи расположены ниши для хранения инструментов и пульта управления.

Машина имеет аутригеры, которые позволяют увеличить площадь опоры, когда платформа поднимается. Рабочая высота подъема платформы составила 8,5 метра, грузоподъемность достигла 700 кг, боковой вылет — более одного метра. Пол платформы оснащен электрической изоляцией. Платформа имеет переговорное устройство и освещение. Когда она поднята, машина может двигаться со скоростью порядка пяти километров в час. Для контроля дорожной обстановки и железнодорожного хода автомобиль имеет видеокамеры.

Аналог, но без дорожного хода, завод изготовил летом для миасских служб. Техника используется для ремонта троллейбусной сети.

Автомобиль отправится заказчикам в Санкт-Петербург Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Транспорт может ходить по дорогам общего пользования, бездорожью и железнодорожным путям Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Платформа может подниматься на высоту 8,5 метра Фото: пресс-служба завода «ГИРД»