Завод спецтехники «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) создал машину для аварийных служб на комбинированном ходу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, автомобиль может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным путям.
«Изготовили автомобиль аварийной службы с комбинированным ходом на шасси „КАМАЗ 43502“. Машина может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным путям», — сообщили URA.RU на заводе.
Автомобиль отправится в Санкт-Петербург. Техника позволит оперативно устранять повреждения контактных сетей троллейбуса и трамвая, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте.
Для передвижения по трамвайному полотну автомобиль оборудован направляющим устройством железнодорожного хода. Конструкция состоит из переднего и заднего механизма для удержания и приведения в движение по рельсовому пути. Опускание и подъем данных элементов осуществляется при помощи гидроцилиндров.
Фургон автомобиля изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Внутри стоят сидения для перевозки рабочей бригады, лестница, которая ведет на рабочую площадку, стеллажи, печь и переговорное устройство. Снаружи расположены ниши для хранения инструментов и пульта управления.
Машина имеет аутригеры, которые позволяют увеличить площадь опоры, когда платформа поднимается. Рабочая высота подъема платформы составила 8,5 метра, грузоподъемность достигла 700 кг, боковой вылет — более одного метра. Пол платформы оснащен электрической изоляцией. Платформа имеет переговорное устройство и освещение. Когда она поднята, машина может двигаться со скоростью порядка пяти километров в час. Для контроля дорожной обстановки и железнодорожного хода автомобиль имеет видеокамеры.
Аналог, но без дорожного хода, завод изготовил летом для миасских служб. Техника используется для ремонта троллейбусной сети.
Автомобиль отправится заказчикам в Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба завода «ГИРД»
Транспорт может ходить по дорогам общего пользования, бездорожью и железнодорожным путям
Завод спецтехники «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) создал машину для аварийных служб на комбинированном ходу. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, автомобиль может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным путям. «Изготовили автомобиль аварийной службы с комбинированным ходом на шасси „КАМАЗ 43502“. Машина может передвигаться по дорогам общего пользования, бездорожью и по железнодорожным путям», — сообщили URA.RU на заводе. Автомобиль отправится в Санкт-Петербург. Техника позволит оперативно устранять повреждения контактных сетей троллейбуса и трамвая, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Для передвижения по трамвайному полотну автомобиль оборудован направляющим устройством железнодорожного хода. Конструкция состоит из переднего и заднего механизма для удержания и приведения в движение по рельсовому пути. Опускание и подъем данных элементов осуществляется при помощи гидроцилиндров. Фургон автомобиля изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Внутри стоят сидения для перевозки рабочей бригады, лестница, которая ведет на рабочую площадку, стеллажи, печь и переговорное устройство. Снаружи расположены ниши для хранения инструментов и пульта управления. Машина имеет аутригеры, которые позволяют увеличить площадь опоры, когда платформа поднимается. Рабочая высота подъема платформы составила 8,5 метра, грузоподъемность достигла 700 кг, боковой вылет — более одного метра. Пол платформы оснащен электрической изоляцией. Платформа имеет переговорное устройство и освещение. Когда она поднята, машина может двигаться со скоростью порядка пяти километров в час. Для контроля дорожной обстановки и железнодорожного хода автомобиль имеет видеокамеры. Аналог, но без дорожного хода, завод изготовил летом для миасских служб. Техника используется для ремонта троллейбусной сети.