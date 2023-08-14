Автомобиль создали для обеспечения бесперебойного движения троллейбусов Миасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) выпустил спецавтомобиль аварийной службы для троллейбусной сети города. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, техника базируется на шасси «Урал С35510».

«Для ремонта и обслуживания контактной троллейбусной сети изготовили специальный автомобиль аварийной службы на шасси „Урал С35510“. Машина будет эксплуатироваться на территории Миасса», — отметили URA.RU на заводе.

Спецтехника позволит оперативно устранять повреждения контактных сетей троллейбуса, проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Автомобиль состоит из бескаркасного фургона из сэндвич-панелей собственного производства, подъемного механизма и рабочей платформы. Под платформой расположена ниша, где будут храниться инструменты, установлен пульт управления. На кабине смонтирована защита крыши от падающих предметов.

Для большей универсальности автомобиль оснащен аутригерами, которые увеличили площадь опоры и повысили устойчивость при подъеме платформ. Вращаться рабочая платформа будет реверсивно. Грузоподъемность составит 500 кг. Для безопасной работы с электросетями пол покрыт резиной. Также платформа укомплектована освещением, переговорным устройством, пеналами для оборудования. Управлять подъемным механизмом специалисты будут с земли и с самой площадки. С поднятой до пяти метров платформой автомобиль сможет двигаться со скоростью до пяти километров в час.

Комплектация автомобиля позволит перевозить ремонтную бригаду и оборудование, проводить ремонты, обеспечит доступ на площадку изнутри и снаружи фургона. Практика создания подобных машин у завода была в 2019 и 2021 годах. Однако для использования в регионе машина создана впервые. Ранее технику поставляли в Центральный федеральный округ. Кроме того, предыдущие версии базировались на шасси «ГАЗ».

Миасский спецавтомобиль останется работать у себя в городе Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Грузоподъемность платформы составит до 500 кг Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

При поднятой на пять метров платформе машина сможет медленно двигаться Фото: пресс-служба завода «ГИРД»