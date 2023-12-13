13 декабря 2023

Обвиняемому в убийстве свердловского медбрата продлили арест. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Казаков будет находиться под стражей до весны 2024 года Фото:

Геннадию Казакову, обвиняемому в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова, продлили нахождение в СИЗО на полгода. Об этом из зала суда сообщил журналист URA.RU.

«Решение принял Свердловский областной суд. Казаков будет находиться под стражей до 26 мая 2024 года», — передает корреспондент.

По версии следствия, вечером 25 апреля 2023 года Казаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом медицинского работника скорой помощи Шабурова, который приехал к нему домой по вызову. Родные погибшего требуют пожизненное заключение для обвиняемого.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Геннадию Казакову, обвиняемому в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова, продлили нахождение в СИЗО на полгода. Об этом из зала суда сообщил журналист URA.RU. «Решение принял Свердловский областной суд. Казаков будет находиться под стражей до 26 мая 2024 года», — передает корреспондент. По версии следствия, вечером 25 апреля 2023 года Казаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом медицинского работника скорой помощи Шабурова, который приехал к нему домой по вызову. Родные погибшего требуют пожизненное заключение для обвиняемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...