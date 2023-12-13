Казаков будет находиться под стражей до весны 2024 года
Геннадию Казакову, обвиняемому в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова, продлили нахождение в СИЗО на полгода. Об этом из зала суда сообщил журналист URA.RU.
«Решение принял Свердловский областной суд. Казаков будет находиться под стражей до 26 мая 2024 года», — передает корреспондент.
По версии следствия, вечером 25 апреля 2023 года Казаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом медицинского работника скорой помощи Шабурова, который приехал к нему домой по вызову. Родные погибшего требуют пожизненное заключение для обвиняемого.
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