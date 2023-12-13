13 декабря 2023

Награжденный Путиным свердловский медбрат приезжал спасать своего убийцу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Казакова вызывала врачей для себя Фото:

Во время судебного заседания выяснилось, что бригаду скорой помощи вызывали для обвиняемого в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова. Информацию передает корреспондент URA.RU, который находится в зале суда. Ранее сообщалось, что медики приезжали для жены подсудимого.

«Супруга вызвала врачей для Казакова. Это выяснилось после прослушивания записей разговора с телефона. Она говорила, что ему плохо», — передает корреспондент.

По версии следствия Казаков ударил ножом медбрата Сабурова, когда он приехал к нему домой на вызов. Мужчине якобы не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. Коллеги не смогли спасти медика. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил Шабурова посмертно. Родные погибшего свердловского медбрата требуют пожизненного срока для убийцы. Мама Степана Нина Шабурова добавила, что никогда не примет извинения от семьи Казакова.

Казаков просил не снимать его, но суд отклонил ходатайство обвиняемого о запрете съемки
Казаков просил не снимать его, но суд отклонил ходатайство обвиняемого о запрете съемки
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Во время судебного заседания выяснилось, что бригаду скорой помощи вызывали для обвиняемого в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова. Информацию передает корреспондент URA.RU, который находится в зале суда. Ранее сообщалось, что медики приезжали для жены подсудимого. «Супруга вызвала врачей для Казакова. Это выяснилось после прослушивания записей разговора с телефона. Она говорила, что ему плохо», — передает корреспондент. По версии следствия Казаков ударил ножом медбрата Сабурова, когда он приехал к нему домой на вызов. Мужчине якобы не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. Коллеги не смогли спасти медика. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил Шабурова посмертно. Родные погибшего свердловского медбрата требуют пожизненного срока для убийцы. Мама Степана Нина Шабурова добавила, что никогда не примет извинения от семьи Казакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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