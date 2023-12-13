Во время судебного заседания выяснилось, что бригаду скорой помощи вызывали для обвиняемого в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова. Информацию передает корреспондент URA.RU, который находится в зале суда. Ранее сообщалось, что медики приезжали для жены подсудимого.
«Супруга вызвала врачей для Казакова. Это выяснилось после прослушивания записей разговора с телефона. Она говорила, что ему плохо», — передает корреспондент.
По версии следствия Казаков ударил ножом медбрата Сабурова, когда он приехал к нему домой на вызов. Мужчине якобы не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. Коллеги не смогли спасти медика. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил Шабурова посмертно. Родные погибшего свердловского медбрата требуют пожизненного срока для убийцы. Мама Степана Нина Шабурова добавила, что никогда не примет извинения от семьи Казакова.
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